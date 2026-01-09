После унесшего две жизни взрыва газа в рижском Торнякалнсе перед Рижской думой встал вопрос — кто должен платить за восстановление здание и переселение оставшихся без крова. Похоже, что власти столицы не горят желанием это делать.
Дом — это машина без колес?
В понедельник, 5 января, глава комитета городского развития Рижской думы Эдгар Бергхолц обсуждал инцидент с руководством стройуправы. Среди прочего ломали голову, как сократить риски подобных происшествий в будущем.
И тут глава комитета явно перепутал причины и следствия, назвав одним из способов снижения рисков взрывов бытового газа в многоквартирных зданиях обязательное страхование жилых домов. Но ведь страховка не уменьшает вероятность аварии, а только помогает найти средства на устранение ее последствий. Похоже это то, что в сложившейся ситуации волнует столичную власть — как сделать так, чтобы не платить из городской казны и переложить траты па плечи жителей.
В настоящее время жилые дома целиком страхуются сравнительно редко – чаще всего только отдельные квартиры. По мнению Бергхолца, нужно внедрить принцип, аналогичный ОСТА: в обязательном порядке страховаться должно не только каждое транспортное средство, участвующее в дорожном движении, но и каждое здание, в которых проживают люди.
При запахе газа...
И это не единственные поборы, которыми город может заботливо обложить горожан.
В настоящее время владельцы квартир обязаны устанавливать только детекторы дыма, однако аналогичные устройства должны появиться и для обнаружения утечек газа, уверен чиновник. При срабатывании такой системы автоматически должна отключаться подача газа.
Для справки: стоят такие датчики гораздо дороже детекторов дыма – от 40 до 55 евро.
А кто же нас спросит
Интересно, что политики, которые в год выборов используют все возможности, чтобы показать себя радетелями интересов избирателя, уже высказались против идеи Бергхолца. Так глава парламентской фракции Союза «зеленых» и крестьян поспешил заявить, что его партия против, так как нововведение стало бы ударом по жильцам с самыми низкими доходами, что недопустимо.
В свою очередь депутат от «Нового Единства» назвал эту инициативу дополнительной нагрузкой на жильцов, которую собираются ввести независимо от их желания.
Так что, похоже, обязательное страхование зданий откладывается на неопределенный срок.
Оставить комментарий(1)