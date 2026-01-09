После унесшего две жизни взрыва газа в рижском Торнякалнсе перед Рижской думой встал вопрос — кто должен платить за восстановление здание и переселение оставшихся без крова. Похоже, что власти столицы не горят желанием это делать.

Дом — это машина без колес?

В понедельник, 5 января, глава комитета городского развития Рижской думы Эдгар Бергхолц обсуждал инцидент с руководством стройуправы. Среди прочего ломали голову, как сократить риски подобных происшествий в будущем.

И тут глава комитета явно перепутал причины и следствия, назвав одним из способов снижения рисков взрывов бытового газа в многоквартирных зданиях обязательное страхование жилых домов. Но ведь страховка не уменьшает вероятность аварии, а только помогает найти средства на устранение ее последствий. Похоже это то, что в сложившейся ситуации волнует столичную власть — как сделать так, чтобы не платить из городской казны и переложить траты па плечи жителей.

В настоящее время жилые дома целиком страхуются сравнительно редко – чаще всего только отдельные квартиры. По мнению Бергхолца, нужно внедрить принцип, аналогичный ОСТА: в обязательном порядке страховаться должно не только каждое транспортное средство, участвующее в дорожном движении, но и каждое здание, в которых проживают люди.

При запахе газа...

И это не единственные поборы, которыми город может заботливо обложить горожан.

В настоящее время владельцы квартир обязаны устанавливать только детекторы дыма, однако аналогичные устройства должны появиться и для обнаружения утечек газа, уверен чиновник. При срабатывании такой системы автоматически должна отключаться подача газа.

Для справки: стоят такие датчики гораздо дороже детекторов дыма – от 40 до 55 евро.

А кто же нас спросит

Интересно, что политики, которые в год выборов используют все возможности, чтобы показать себя радетелями интересов избирателя, уже высказались против идеи Бергхолца. Так глава парламентской фракции Союза «зеленых» и крестьян поспешил заявить, что его партия против, так как нововведение стало бы ударом по жильцам с самыми низкими доходами, что недопустимо.

В свою очередь депутат от «Нового Единства» назвал эту инициативу дополнительной нагрузкой на жильцов, которую собираются ввести независимо от их желания.

Так что, похоже, обязательное страхование зданий откладывается на неопределенный срок.