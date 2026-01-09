Baltijas balss logotype
Женщина похудела на 90 килограммов после обещания умирающему отцу 0 295

Lifenews
Дата публикации: 09.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Женщина похудела на 90 килограммов после обещания умирающему отцу
ФОТО: Unsplash

Американка сбросила 90 килограммов после разговора с умирающим отцом.

Жительница США сбросила 90 килограммов после разговора с отцом. Об этом сообщает People.

Всю свою жизнь Бриджетт Мур безуспешно боролась с лишним весом. Решающим аргументом для того, чтобы взяться за здоровье, стала просьба ее отца. Он умирал от рака поджелудочной железы и перед смертью потребовал пообещать ему, что она во что бы то ни стало похудеет. В то время ей было 27 лет, и она страдала от диабета.

«Он специально сказал мне: "Бриджетт, стань здоровой. Я не хочу, чтобы ты болела, как я. Сделай все, чтобы вернуть себе здоровье". Я сказала, что сделаю это», — вспоминает женщина. Сейчас Мур 40 лет, и она гордится, что весит 85 килограммов. Хотя для этого ей пришлось сбросить более 90 килограммов, чувство вины перед отцом давало ей силы.

Переломным моментом стало решение отслеживать количество потребляемых калорий через приложение. Позже ей сделали резекцию желудка. Теперь Мур может то, о чем раньше и не мечтала, — например, ходить в походы и без проблем помещаться в кресле самолета.

Мур планирует продолжать худеть. Она стремится подавать хороший пример своей семилетней дочери Амии.

#диета #семья #рак #диабет #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

