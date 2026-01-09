Baltijas balss logotype
Назван необычный способ отвадить Трампа от Гренландии 0 822

Lifenews
Дата публикации: 09.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Назван необычный способ отвадить Трампа от Гренландии
ФОТО: Youtube

В Норвегии предложили переименовать Гренландию для защиты от Трампа.

В Норвегии придумали способ отвадить президента США Дональда Трампа от Гренландии. Об этом пишет сатирическое издание De Speld.

В материале представляется ситуация, будто Дания переименовала арктическую территорию в остров Эпштейна. Теперь американский лидер должен перестать о нем говорить.

В ноябре 2025 года Трамп на фоне требований демократов и республиканцев в свой адрес подписал указ о публикации всех файлов по делу Эпштейна. В конце декабря Минюст США начал рассекречивание тысячи документов, однако около 550 страниц из них оказались полностью закрашены черным цветом.

По данным The New York Times, 15 лет Трамп и Эпштейн были близкими друзьями и регулярно проводили время вместе. Сам же Трамп утверждает, что выгнал финансиста Джеффри Эпштейна из своего клуба, потому что считал его извращенцем. Он назвал причастными к делу Эпштейна экс-президента США Билла Клинтона.

#Норвегия #Дональд Трамп #Дания #Гренландия #политика
Видео