Металлический привкус во рту — это неприятное и порой настойчивое ощущение. Хотя оно не так часто встречается, его появление может быть связано как с недостаточной гигиеной, так и с другими проблемами со здоровьем.

Если вы часто ощущаете металлический вкус на языке, это сигнал к тому, чтобы обратиться к терапевту. Разобравшись в причинах этого состояния, вы сможете предпринять необходимые шаги для его устранения.

В данной статье мы собрали несколько факторов, способных вызвать металлический привкус. Среди них есть как безобидные причины, так и более серьезные, которые требуют немедленного внимания.

Гигиена полости рта

Когда вы в последний раз посещали стоматолога? Этот вопрос стоит задать себе, если вы снова почувствовали металлический вкус во рту. Он может возникать из-за нерегулярной чистки зубов, воспаления десен, инфекций или заболеваний, таких как гингивит и пародонтит.

Если причина кроется в плохом состоянии полости рта, неприятный привкус может сопровождаться кровоточивостью десен.

Простуда, грипп и другие инфекции

ОРВИ, грипп и другие инфекции, проявляющиеся насморком, кашлем и воспалением верхних дыхательных путей, могут влиять на вкус во рту. В этом случае важно дождаться полного выздоровления, пить больше жидкости и при необходимости принимать лекарства, назначенные врачом. Вероятно, металлический привкус исчезнет, как только болезнь отступит.

Антибиотики и витамины

Некоторые антибиотики могут воздействовать на вкусовые рецепторы, что приводит к появлению металлического привкуса во время их приема. Аналогичный эффект могут вызывать сердечные препараты, лекарства от подагры и антидепрессанты.

Металлический вкус также может возникнуть после употребления леденцов от простуды, содержащих цинк.

Кроме того, витамины с добавками железа и кальция, а также поливитамины, содержащие медь, цинк и хром, могут стать причиной этого ощущения.



Беременность

Неочевидной причиной металлического привкуса может быть беременность. Хотя такой побочный эффект наблюдается не у всех женщин, если он и проявляется, то чаще всего на ранних сроках и проходит самостоятельно со временем.

Деменция

Изменение восприятия вкусов может быть одним из признаков деменции. Это связано с нарушениями в таламусе и вкусовой зоне коры головного мозга. В таких случаях рекомендуется готовить блюда с яркими и четкими вкусами, которые легко распознаются.

Расстройства желудка

Изжога, кислотный рефлюкс и несварение могут проявляться не только вздутием, жжением в груди после еды, отрыжкой и тошнотой, но и металлическим привкусом во рту. В этом случае без помощи специалиста не обойтись.

Вы можете попробовать облегчить симптомы самостоятельно, например, соблюдая диету и избегая жирной, жареной, копченой и соленой пищи, а также отказываясь от привычки ужинать поздно.

Посторонние химические вещества

Важно помнить: одной из самых серьезных причин появления металлического вкуса может быть вдыхание значительного количества ртути или свинца. Токсичные химические вещества, попадая в организм, могут привести к отравлению и даже к летальному исходу, поэтому необходимо защищать себя и своих близких.

Существует риск отравления свинцом от красок на основе свинца, вдыхания производственной пыли с примесями или работы с батарейками. Что касается ртути, то наиболее распространенный источник в домашних условиях — это разбитый градусник.