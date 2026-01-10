Baltijas balss logotype
На Латвию идет мощный снегопад - синоптики обновили прогноз 0 7276

Наша Латвия
Дата публикации: 10.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: На Латвию идет мощный снегопад - синоптики обновили прогноз
ФОТО: Youtube

Уже в субботу на западе страны снежный покров увеличится на пять–девять сантиметров, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Синоптики поясняют, что днём над Рижским заливом будут формироваться облака, которые узкими полосами принесут на запад страны сильный снегопад, в результате чего высота снежного покрова увеличится на пять–девять сантиметров.

Синоптики напоминают, что дороги будут скользкими и заснеженными, а во время снегопада видимость ухудшится.

В связи с ожидаемыми погодными условиями синоптики объявили жёлтое предупреждение.

Читайте: «Шевели мозгами!» Украина показывает «высший класс», а Россия надувает щёки - учёный из Москвы

#погода #Латвия #снег
