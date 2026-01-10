Baltijas balss logotype
Daily Star: точечный ядерный удар РФ по Великобритании моментально убьет 259 000 человек 5 1032

В мире
Дата публикации: 10.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Барроу-ин-Фернесс знаменит своей базой ядерных подлодок.

Барроу-ин-Фернесс знаменит своей базой ядерных подлодок.

В западном обществе настойчиво культивируются страхи перед русскими.

В британском медиа-поле обсуждают интерактивную карту, которая детально моделирует последствия российского ядерного удара по территории Соединенного Королевства.

Согласно расчетам, представленным изданием Daily Star, точечный удар по трем стратегическим целям может привести к немедленной гибели приблизительно четверти миллиона человек, а последствия в виде радиационного заражения и долгосрочных эффектов для здоровья выживших будут катастрофическими. Данная симуляция, основанная на публично доступном инструменте NUKEMAP, не является официальным прогнозом разведывательного сообщества, но отражает глубоко укоренившиеся в обществе страхи перед потенциальной эскалацией напряженности.

Аналитическая модель предполагает, что наиболее вероятными целями для гипотетического удара станут ключевые объекты оборонной инфраструктуры Великобритании. В их числе называется крупнейшая военно-морская база в Плимуте, которая является опорой Королевского флота. Сценарий предполагает применение ракеты с ядерной боеголовкой условной мощностью 800 килотонн. В этом случае, согласно моделированию, непосредственно в эпицентре взрыва образуется огненный шар диаметром более одного километра, мгновенно уничтожающий все в радиусе 5,16 квадратных километров. Зона тотальных разрушений от ударной волны может достигать 12,8 квадратных километров. Общее число погибших в Плимуте и его окрестностях, с учетом теплового излучения, способного вызывать смертельные ожоги на расстоянии почти 10 километров, может превысить 133 тысячи человек. Еще около 86 тысяч людей получат тяжелые ранения. Теоретически, взрывная волна способна ощущаться на сотни километров от эпицентра.

Второй целью, согласно анализу экспертов, может стать объект Министерства обороны в районе Телфорда, в населенном пункте Доннингтон. При аналогичных параметрах удара здесь прогнозируется гибель более 71 тысячи человек и около 49 тысяч раненых. Карта демонстрирует, что даже находящиеся на значительном удалении от эпицентра территории могут столкнуться с разрушительными последствиями, а до 15 процентов выживших в долгосрочной перспективе могут стать жертвами онкологических заболеваний, спровоцированных радиационным облучением.

Третьей ключевой точкой называется Барроу-ин-Фернесс — место расположения единственного в стране предприятия по строительству атомных подводных лодок. В этом сценарии число жертв может составить около 54 тысяч человек погибшими, а зона значительных разрушений покроет обширные территории на севере Англии. Суммарно три удара, по данной модели, приведут к почти 259 тысячам немедленных человеческих потерь.

Публикация таких расчетов происходит на фоне обострения дипломатической риторики. В материале Daily Star отмечаются недавние резкие заявления некоторых российских публичных лиц и политиков, которые в западных СМИ интерпретируются как угрозы. В частности, упоминаются слова официального представителя МИД России Сергея Лаврова об условиях безопасности для Европы, а также комментарии других лиц, допускающих гипотетическое силовое противостояние. При этом важно подчеркнуть, что официальная позиция Москвы неоднократно заявляла об отсутствии агрессивных намерений в отношении европейских стран, но, как пишет британское издание, оставляет за собой право на ответные меры в случае прямой угрозы.

Оставить комментарий

(5)
  • IB
    Inar Bertrand
    10-го января

    Когда был удар ? Почему нет информации ?

    4
    0
  • A
    Aleks
    10-го января

    Американцы ходили по Кремлю как по Белому дому в 90-е.Борух Эльцин пел гимн Америки. И кто то верит,что американцы сохранили России ядерный потенциал или не взяли его под полный контроль?Да даже руками своего прокси-Ижраиля.Не зря ж в России находятся 40 тыс.бойцов израильского ,,ЦАХАЛа,,Прям как в США,где в полиции,,Айс,,организованной для борьбы с антиизраильские и настроениями ,работают израильтяне?!,являющиеся бывшими бойцами ,,ЦАХАЛа,,и уже они убили одну женщину в США,но все это замяли.Им то не привыкать убивать неевреев. Хотя на демонстрации в Тель Авиве убили и ранили своих же....👽 Так что войну ,если начнется Третья мировая,начнет не Путин,а те ,кто контролируют ядерные силы России,если они ещё есть ,конечно.

    0
    14
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Aleks
    10-го января

    Жизнь, как рулон туалетной бумаги: чем ближе к концу, тем быстрее заканчивается.

    6
    1
  • bt
    bory tschist
    10-го января

    ... a, о том, что точечные ядерные удары стран НАТО и Китая могут стереть великую до "её матери" – на этом про-фашистско-российском портале – почему-то никто не пишет-сообщает ...(???)

    1
    30
  • ТТ
    Тим Тим
    bory tschist
    10-го января

    А.тыпожиратель сала,вместо того что бы га...ном плеваться на этом про.....портале,валил бы домой "оккупантов мочить"или свои яйца когда драпал в поезде забыл?!Хотя через каких полгода,вас ухилянтов и так выловят и в окопы отправят,хватит на Наши налоги халявничать,ведь халява-это у вас на генном уровне.P.s.К стати в мой адрес можешь гадости не писать,мои предки здесь живут с времён Курлянского герцегства и я не русский,хотя уважаю этот народ.

    15
    2
Читать все комментарии

