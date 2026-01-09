Baltijas balss logotype
Это есть наш последний и решительный бой... 0 1697

Наша Латвия
Дата публикации: 09.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Это есть наш последний и решительный бой...

Выбраны основные борцы с бюрократией.

Как сообщает Латвийское радио, глава группы по уменьшению бюрократии Янис Эндзиньш выбрал основных борцов с этой самой бюрократией: это шеф Службы госдоходов Байба Шмите-Роке, предприниматель Нормундс Бергс, председатель правления CSDD Айварс Аксенокс и профессор ЛУ Даунис Ауэрс.

Мне хотелось, чтобы были представлены разные сферы и разные точки зрения. Как видно из состава, там есть и представители госучреждения, и государственного общества капитала, и бизнес, или частный сектор, и наука. Сейчас еще не хватает эксперта по вопросам самоуправлений, но в течении января определимся и с ним. И, конечно, второе дело - опыт и профессионализм этих же экспертов.

Все политически нейтральны, что для меня тоже было важно, очень знающие, признанные знатоки своей сферы, а потому эта команда очень сильна, я думаю ", - сказал Эндзиньш.

#Латвия #бизнес #бюрократия #политика
Эдуард Эльдаров
Видео