Пробегая недавно мимо одного из супермаркетов обратила внимание на ворону, которая, сидя на краю каменного вазона, увлеченно и с аппетитом клевала нечто. Приглядевшись я обомлела: на "обед" у вороны была... громадная мертвая крыса.

Cегодня крыс в Риге можно встретить везде: во дворах и парках, в подвалах домов, а иногда и в квартирах, особенно если на первом этаже, на улицах в любом районе. Чувствуют они себя на удивление спокойно, комфортно и вольготно. Чего нельзя сказать о людях!

Локальные меры не помогут: систему нужно менять

В конце ноября прошлого года на портале manabalss.lv был размещен призыв к рижанам поддержать инициативу, согласно которой борьба с крысиным нашествием должна вестись централизованно, и заниматься этим должны не отдельные управляющие, а городские службы.

«Жители Риги, особенно проживающие в центре города, уже как минимум два года страдают от чрезмерно увеличившегося поголовья крыс и мышей, – пояснила цель инициативы ее автор Татьяна Бондаре-Юдина. – Согласно публичной информации, в Риге активно распространяется опасное инфекционное заболевание лептоспироз, передаваемое бесконтрольно размножающимися грызунами».

Эпидемиологическая ситуация особенно усугубляется в холодное время года, когда крысы и мыши проникают в помещения, инфицируя продукты питания.

И по мнению автора инициативы, нынешняя борьба с грызунами – в том виде, в каком она ведется сейчас – совершенно неэффективна. Логика проста: сегодня ответственность за эту сферу полностью лежит на управляющих отдельных домов и прилегающих территорий. И если управляющие, проводя мероприятия по дератизации, не координируют свои действия друг с другом, то ничто не мешает грызунам во время таких мероприятий в одном доме (квартале, районе) мигрировать туда, где эти мероприятия в данный момент не проводятся. А потом, когда люди там начнут их травить, крысы снова перейдут в более безопасное место. И так и будут мигрировать с места на место. То есть точечные меры по их выдворению, мягко говоря, неэффективны.

Почему они размножаются

Причину, почему крысы расплодились в столице в таких количествах, автор инициативы видит в сравнительно недавнем новшестве – размещении по столице контейнеров для биологических отходов, содержимое которых привлекает грызунов: "Пластиковые контейнеры не защищены от грызунов – крысы спокойно прогрызают в них отверстия, чтобы добираться до еды. Необходимо, чтобы город срочно нашел решение этой проблемы». Завершается статья призывом к столичным властям:

организовать скоординированные централизованные меры по дератизации по всему городу, в сочетании с уборкой территории и мерами по предотвращению новых нашествий крыс; поставить борьбу с лептоспирозом и другими заболеваниями, передаваемыми грызунами, в число приоритетны – срочно разработать и ввести в действия меры по профилактике упомянутых заболеваний, как в свое время принимались меры по борьбе с бактериями легионеллы (в частности, дезинфекция водопроводных труб; обязать компании, ответственные за утилизацию бытовых отходов, устанавливать такие контейнеры, которые грызунам окажутся в буквальном смысле не по зубам; регулярно информировать население о проводимых профилактических мерах.

Ответ Рижской думы: крысы очень умны, а люди сами виноваты

Ну а что по этому поводу думают городские власти? Отправив запрос в Рижскую думу, мы получили такой ответ:

– В распоряжении самоуправления нет информации о том, что численность крыс значительно увеличилась (наблюдаются только сезонные колебания). Иногда поступает больше жалоб, но это означает только то, что крысы просто стали более заметны, либо из-за нехватки пищи, либо из-за того, что кто-то их потревожил.

Крысы становятся более заметны в осенне-зимний период, когда их естественная пища уменьшается, поэтому они ищут еду возле контейнеров, вблизи предприятий общественного питания и зданий. Крысам также свойственно появляться в городской среде, если их потревожили, например, в ходе проведения строительных работ.

Крысы мигрируют в поисках пищи. В городе обычно теплее, есть много возможностей спрятаться и устроить себе норы, а также можно найти много пищи в подвалах и мусорных контейнерах. Кроме того, многие люди подкармливают различных животных и птиц, не учитывая, что этот корм или его остатки также привлекают грызунов. Таким образом, на увеличение популяции грызунов влияют, в том числе, и человеческие привычки.

Крысы очень умны и умело адаптируются к условиям. Они осторожные и пугливые животные – выходят на открытое пространство только тогда, когда им не хватает пищи, или когда их прогоняют или пугают. Они очень осторожны с найденной пищей и новыми видами лакомств, а именно приманками. Например, крысы никогда не съедают всю приманку сразу; сначала они медленно приближаются к лакомству, обнюхивают его и пробуют лишь немного. Если чувствуют, что что-то не так, они даже не притронутся к "угощению". Исследователи грызунов даже пришли к выводу, что самки крыс обучают своих детенышей оценивать пищу по многим критериям, чтобы не отравиться и не попасться на хитро расположенную приманку. Именно поэтому их довольно сложно искоренить.

Согласно Правилам Рижской думы от 15.05.2024 г. № РД-24-270-сн “Rīgas valstspilsētas pašvaldības teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” («Обязательные правила по уходу за территорией и содержанию зданий Рижской городской администрации»), заботиться о поддержании в порядке недвижимости и прилегающей территории, а также поддерживать санитарную чистоту обязан владелец или управляющий данной недвижимостью.

Поэтому, если вы заметили крыс в многоквартирном доме или его окрестностях, следует связаться с управляющим зданием, обязанностью которого является один раз в квартал (а при необходимости чаще) , проводились мероприятия по дератизации. Также важно, чтобы мусорные контейнеры располагались снаружи дома, чтобы все они — и особенно контейнеры для биологических отходов, – были плотно закрыты, а сами отходы выбрасывались именно в контейнер (а не рядом с ним), - словом, чтобы все вокруг содержалось в чистоте. Управляющий домом также должен следить за тем, чтобы контейнеры для отходов не были перегружены, чтобы их крышки всегда были закрыты, а отходы не валялись на земле.

В свою очередь, предприятия общественного питания и продуктовые магазины обязаны соблюдать особые требования как к хранению продуктов питания и отходов, так и к регулярным мероприятиям по дератизации. Контроль над этой сферой их деятельности осуществляет Продовольственная и ветеринарная служба.

Таким образом, наилучшими средствами борьбы с крысами являются сокращение кормовой базы (закрытые мусорные контейнеры, отказ от выбрасывания продуктов и т. д.), ограничение возможностей их передвижения и дератизация помещений.

Завершался длинный ответ самоуправления таким советом:

"если на жалобы со стороны управляющего нет никакой реакции следует обратиться в Инспекцию здоровья. Инспекторы проведут проверку и, если убедятся, что инвазия нежелательных "гостей" действительно имеет место, дадут указание управляющему или владельцу в течение двух недель принять соответствующие меры".

Причем речь идет не только о грызунах; соответственно, в зависимости от проблемы управляющий обязан будет провести либо, дезинфекцию, либо дезинсекцию, либо дератизацию. Или все месте. И уведомить санитарную инспекцию о выполнении этих мер.

Одного ответственного нет

Гинт Георг Мурашев, руководитель отдела коммуникаций Инспекции здоровья:

– В настоящее время в Риге значительного увеличения распространения крыс и мышей не наблюдается, по крайней мере, если исходить из динамики жалоб, поступающих в Инспекцию. Тем не менее в Инспекции согласны с тем, что координация действий по дератизации необходима. Учитывая, что услуги по дератизации переданы на свободный рынок (то есть, сегодня нет единого поставщика услуг) Рижскому самоуправлению следует оценить, насколько возможно организовать скоординированные действия по дератизации, осуществляемые коммерсантами.

Также представитель Инспекции подчеркнул, что для организации эффективных мероприятий по дератизации необходимо учитывать рекомендации специалистов (зоологов), которые могли бы подсказать наиболее эффективные средства и методы дератизации.

"Нет повода для паники"?!

Исходя из приведенных выше ответов ни городские власти, ни Инспекция здоровья пока не видят поводов для принятия каких-либо экстренных мер!

В то же время в социальных сетях люди публикуют возмущенные посты о том, как крысы буквально захватывают столицу! К чему это может привести (и, собственно, уже приводило), понятно каждому, кто хотя бы раз заглядывал в учебник истории. Причем материальный ущерб – это наименьшее из зол, которое может случиться, если тенденция к увеличению грызунов в городе будет продолжаться, а меры по их уничтожению не будут иметь эффекта.

Полагаю, в реалиях нашего времени возможно такое мнение: раз речь идет о живых существах, то, может, дератизация не обязательно должна быть направлена только на уничтожение? Возможно, стоит подумать о том, что крысам не место среди людей, а где-то далеко за пределами городов можно было бы построить некие "полигоны", куда могли бы свозить привлекательные для крыс пищевые отходы, и куда они "захотели" бы мигрировать. И они тогда стали бы частью местной дикой фауны, а численность их регулировал бы естественный отбор...

Впрочем, это действительно вопрос к зоологам и прочим специалистам. Пока же ясно одно: нынешние меры по ограничению грызунов не приносят нужного эффекта, но ничего менять в системе не планируется.

На момент написания данной статьи за инициативу Novērst žurku izplatīšanos Rīgā ("Предотвратить распространения крыс в Риге"), которую планируется направить на рассмотрение в Рижскую думу, было собрано лишь около 500 подписей из необходимых 2000. И мы призываем наших читателей-рижан или владельцев недвижимости в Риге – обратить внимание на эту исключительно важную инициативу manabalss.lv/i/3848. Если, конечно, мы хотим (цитата) "жить в безопасной и чистой среде, свободной от инфекций".