Единый телефонный номер совпадает с годом основания Риги немецким епископом Альбертом фон Буксгевденом, который заложил город в 1201 году. Епископ прибыл в устье Даугавы с крестоносцами для крещения местных земель и сделал Ригу центром Ливонской конфедерации.

Спустя восемь столетий Рижская дума решила использовать год прибытия крестоносцев для номера телефона, который обеспечивает оперативную связь как по повседневным вопросам, так и в кризисных ситуациях.

Не беда, что начиная с 1201 года местные племена покорялись мечом и огнем. Зато теперь телефон легче запомнить.

Как считают в самоуправлении Риги, преимущество короткого номера в том, что его легко запомнить, особенно в ситуациях, когда работа мобильного интернета нарушена и невозможно быстро найти обычный номер.

Самоуправление Риги уже с 1 июля прошлого года централизовало систему связи, объединив номера нескольких прежних информационных телефонов в единый бесплатный номер 80001201. Теперь для этого номера введен короткий аналог - 1201.

По единому номеру Рижской думы в рабочие дни с 8:00 до 18:00 можно получить информацию об услугах самоуправления, а сообщения о происшествиях в городе принимаются круглосуточно. Информационные телефоны муниципальных предприятий "Rīgas satiksme" (общественный транспорт), "Rīgas ūdens" (горводоканал) и "Rīgas namu pārvaldnieks" (домоуправление) пока не включены в централизованную систему.