Резкие изменения температуры оказались самым заметным погодным фактором, связанным с увеличением числа инфарктов. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные пациентов и метеонаблюдений.

Учёные изучили информацию о 11 527 случаях инфаркта, зафиксированных за десятилетний период в одном из кардиологических центров Пекина. Эти сведения сопоставили с ежедневными погодными параметрами за тот же период.

Анализ показал, что дни с более высоким количеством сердечных приступов чаще совпадали с определёнными метеоусловиями. В такие периоды обычно наблюдались более низкая температура воздуха, заметные температурные колебания, слабый ветер, а также сниженные показатели влажности и осадков.

Чтобы определить, какие именно погодные характеристики сильнее связаны с ростом числа инфарктов, исследователи применили модель машинного обучения Random Forest. Результаты анализа показали, что среди изученных факторов наиболее выраженное влияние имели перепады температуры.

Авторы работы считают, что подобные модели могут использоваться для прогнозирования периодов, когда нагрузка на кардиологические службы может возрастать. В дальнейшем исследователи планируют повысить точность таких прогнозов, добавив в анализ данные о возрасте пациентов, их заболеваниях и других характеристиках.