Полина Диброва и Роман Товстик продолжают активно путешествовать. Недавно пара вернулась из круиза с посещением Антарктиды, однако надолго задерживаться дома не стала и отправилась в новое путешествие.

На этот раз влюбленные выбрали направление внутри страны — Байкал. В соцсетях Диброва поделилась свежими снимками с поездки и призналась, что это место для нее имеет особое значение.

«Байкал для меня — место силы и вдохновения. Я здесь уже в пятый раз и с радостью показываю эту красоту своим близким и Роману», — написала она.

Публикация вызвала активную реакцию подписчиков. Многие пользователи оставили теплые комментарии и пожелания счастья паре, однако нашлись и те, кто отнесся к их отношениям скептически. В обсуждениях звучали вопросы о семейной жизни, детях и искренности чувств, а также критические замечания в адрес пары.

Напомним, что отношения Полины Дибровой и Романа Товстика стали широко обсуждаться в прошлом году. Их роман начался в период, когда оба еще состояли в браке, что вызвало резонанс и бурное обсуждение в обществе.

Особое сочувствие в этой истории пользователи выражали Елене Товстик — многодетной матери, которая, по мнению многих, оказалась наиболее пострадавшей стороной в этой ситуации.