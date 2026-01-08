Употребление меда следует ограничивать, рассматривая его больше как лечебное средство, чем как десерт. Об этом предупредила врач-диетолог Светлана Фус.

Многие люди ошибочно воспринимают мед как заменитель сахара.

«На самом деле это натуральный сахар, состоящий из тех же простых углеводов: глюкозы и фруктозы. В ста граммах меда содержится около 82% этих веществ», – пояснила специалист.

По ее словам, оптимальная суточная доза этого калорийного продукта составляет две-три чайные ложки.

Врач также отметила, что при нагревании мед теряет свои полезные свойства. Поэтому Фус рекомендует употреблять мед с творогом, сырниками и запеканками. Такое сочетание поможет нейтрализовать быстрые углеводы, не нарушая выработку инсулина и предотвращая резкие колебания уровня глюкозы.