Корабли России бежали! Трамп рассказал детали о захвате танкера, шедшего под флагом РФ 2 888

В мире
Дата публикации: 09.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Корабли России бежали! Трамп рассказал детали о захвате танкера, шедшего под флагом РФ
ФОТО: Youtube

Подлодка и эсминец, отправленные Россией для сопровождения нефтяного танкера «Белла 1», когда его преследовали США, «очень быстро ушли», заявил Дональд Трамп в интервью Шону Хэннити на телеканале Fox News.

Ведущий спросил президента США, звонил ли ему Владимир Путин после того, как танкер «Белла 1» был уже захвачен американскими силами.

«Я не хочу этого говорить, но факт в том, что российские корабли — там были подводная лодка и эсминец — оба очень быстро ушли, когда мы прибыли. Мы взяли судно под контроль, и прямо сейчас идет выгрузка нефти», — сказал Трамп, цитирует "Медуза".

Береговая охрана США преследовала нефтяной танкер «Белла 1» с конца декабря 2025 года, подозревая его в перевозке подсанкционной нефти. Когда судно попытались задержать в Карибском море, экипаж отказался подчиняться требованиям американских военных и изменил курс, а затем нарисовал на борту флаг России. Через несколько дней судно было переименовано в «Маринера» и внесено в Российский морской регистр судоходства. The Wall Street Journal сообщал, что во время преследования танкера американскими силами Россия направила для его сопровождения подводную лодку и «другие военно-морские силы». 7 января танкер был захвачен.

Читайте: До развала России уже рукой подать - ученый

#США #санкции #Дональд Трамп #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    9-го января

    Корабли никуда не бежали -они просто стояли ,смотрели и кляли предателей в Кремле,потому что русские,как и украинцы,никогда никуда не бегут -бегут евреи из ЦАХАЛа на Украине,а украинцы стоят до конца как и русские ..

    6
    1
  • 9-го января

    особенно в этом деле удивил состав команды этого танкера

    4
    0

