«Ничего»: главнокомандующий Латвии прокомментировал удар российского «Орешника» 18 9149

Политика
Дата публикации: 09.01.2026
BB.LV

Ринкевич всегда готов протянуть руку Зеленскому.

ФОТО: twitter

Вооруженные силы России нанесли по Украине "массированный удар", в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности "Орешник", сообщал bb.lv. Реакция Риги не заставила себя ждать.

Украинское воздушное командование "Запад" заявило, что скорость ракеты составила 13.000 км в час. Масштабы разрушения на земле пока не сообщаются.

В середине дня удар прокомментировал президент Латвии Эдгар Ринкевич.

«США, Украина и Европа хотят мира и неустанно работают над подготовкой соглашения, Россия отвечает «Орешником». Это весьма показательно для готовности России положить конец войне. Ничего», – написал Ринкевич в сети Х.

Твит президента Латвии появился спустя час после твита президента Украины Владимира Зеленского, в котором он, в частности, сообщил:

«Необходима чёткая реакция мира... ...Россия должна получать сигналы о том, что её обязанность — сосредоточиться на дипломатии и каждый раз ощущать последствия, когда она вновь делает ставку на убийства и уничтожение инфраструктуры».

#Украина #Латвия #дипломатия #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(18)
  • E
    Enigma
    10-го января

    Томогавки и Орешники запускают те, кто могут, а те кто не могут пусть готовятся. Вообще конченым идиотом надо быть чтобы воевать с ядерной державой и перемалывать своё собственное мужское население в угоду интересов западных партнэров (о истинном интересе местных воевать за неньку мы знаем из ежедневных роликов о “подвигах” ТЦКашников).

  • A
    Aleks
    9-го января

    Мэр Клычко(Этинзон)призывает Киевлян покинуть Киев,потому как евреи,прибывающие на Украину ,покупать квартиры не собираются,поэтому Шеломов бьёт не по Банковой ,а по инфраструктуре,выселяя украинцев,пёс смердячий. Да украинцы многие уже все понимают.Как и многие русские.Одни евреи русскоязычные

    хотят Путману памятник воздвигнуть-никогда ещё они не жили так хорошо как при Путине,грабя и разворовывая Россию,Сталина на них нет,этот долбанный ,,русский мир,,,👽😈

  • IP
    Ivans Pupkins
    Aleks
    9-го января

    Aleks - дырявый, в штаны тебе тоже евреи насрали? Вафлет нацозабоченный, бл...

  • З
    Злой
    9-го января

    Красиво!

  • Д
    Добрый
    Злой
    9-го января

    Ты ещё,вдобавок,голубец?И кто же для тебя больше красавец?Зеленский или Ринкевич?

  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    9-го января

    происходит воспитание укробандерни.

    Прибалтика следующая

  • Д
    Добрый
    СМЕРШ СМЕРШ
    9-го января

    Опять от санитаров сбежал?

  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    9-го января

    Mayor: "Evacuate Kiev" -- No Electric, No water, No Heat after Russia Attack halturnerradioshow.com/index.php/component/content/article/mayor-evacuate-kiev-no-electric-no-water-no-heat-after-russia-attack?catid=17&Itemid=101

  • 9-го января

    да нету тут ни у кого ни каких обязанностей, я так понимаю это ответ за танкер?

  • MF
    Mr.FGJCNJK
    9-го января

    Ничего? -- Что совсем ничего не осталось, после прилёта "Орешника"?

  • Д
    Добрый
    Mr.FGJCNJK
    9-го января

    От Орешника ничего не осталось. Через пару месяцев и от капустина яра ничего не останется

  • З
    Злой
    Mr.FGJCNJK
    9-го января

    Добрый, ты на свою ветку иди, полицайскую!

  • З
    Злой
    Mr.FGJCNJK
    9-го января

    Добрый , не забудь зигануть!

  • lo gos
    lo gos
    9-го января

    Трям же сказал, что кто сильнее, тот и прав, а на всех остальных шавок насрать, ахаха!

  • Д
    Добрый
    lo gos
    9-го января

    Ну,ты путлера перед Трампом совсем опустил.

  • З
    Злой
    lo gos
    9-го января

    Добрый, шаркнуть не забудь!

  • Д
    Добрый
    lo gos
    9-го января

    Злой,не забудь перед сном портрет путлера облизать,а то голодным засыпать придётся

  • Мп
    Мимо проходил
    lo gos
    10-го января

    Да. Тупой... ой, извини - Добрый - ты настоящий образец высокой латышской культуры. Какой стиль, какой слог! А какие мысли! Сплошь либо гомосятина, либо другие извращения. М-да, реально типичный...

Читать все комментарии

