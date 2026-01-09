Вооруженные силы России нанесли по Украине "массированный удар", в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности "Орешник", сообщал bb.lv. Реакция Риги не заставила себя ждать.

Украинское воздушное командование "Запад" заявило, что скорость ракеты составила 13.000 км в час. Масштабы разрушения на земле пока не сообщаются.

В середине дня удар прокомментировал президент Латвии Эдгар Ринкевич.

«США, Украина и Европа хотят мира и неустанно работают над подготовкой соглашения, Россия отвечает «Орешником». Это весьма показательно для готовности России положить конец войне. Ничего», – написал Ринкевич в сети Х.

US, Ukraine and Europe want peace and work tirelessly to prepare a deal, Russia responds with Oreshnik. Quite telling about Russia’s readiness to end the war. None. — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) January 9, 2026

Твит президента Латвии появился спустя час после твита президента Украины Владимира Зеленского, в котором он, в частности, сообщил:

«Необходима чёткая реакция мира... ...Россия должна получать сигналы о том, что её обязанность — сосредоточиться на дипломатии и каждый раз ощущать последствия, когда она вновь делает ставку на убийства и уничтожение инфраструктуры».