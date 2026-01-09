Baltijas balss logotype
Россия нанесла удар по Украине с применением «Орешника». Такой же расположен в 370 километрах от Латвии 7 3519

В мире
Дата публикации: 09.01.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Россия нанесла удар по Украине с применением «Орешника». Такой же расположен в 370 километрах от Латвии
ФОТО: Youtube

По данным ВСУ, запуск баллистических ракет осуществлен с полигона "Капустин Яр". Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что это - первый случай такого удара по городу, пишет DW. Ранее сообщалось, что баллистическая ракетная система «Орешник» приведена в боевую готовность и в Беларуси и расположена в 370 километрах от Латвии.

Вооруженные силы (ВС) России нанесли по Украине "массированный удар", в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности "Орешник". Об этом сообщило в пятницу, 9 января, в Telegram Минобороны России. В заявлении ведомства утверждается, что речь идет об ответе на атаку украинских БПЛА на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области, якобы осуществленную в ночь на 29 декабря 2025 года.

ВСУ: Запуск - с полигона "Капустин Яр"

Между тем в Воздушных силах ВС Украины (ВСУ) отметили, что 8 января около 23:30 была объявлена ракетная опасность на всей территории Украины из-за угрозы применения Москвой баллистических ракет с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области. "Зафиксированы взрывы во Львовской области", - подчеркнули там.

Мэр: Первый случай подобного удара по Львову

В свою очередь мэр Львова Андрей Садовой написал в Telegram, что ракета "двигалась по баллистической траектории со скоростью около 13 тыс. километров в час". "Это - сверхвысокая скорость", - отметил градоначальник.

"Это первый случай применения такого типа удара по Львову за время полномасштабной войны. Город расположен менее чем в 70 километрах от границы с Европейским Союзом. Это четкий сигнал для наших международных партнеров: война России не останавливается ни перед какими границами", - подчеркнул Садовой.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий написал в Telegram, что удар был нанесен по критически важному объекту. По версии местных Telegram-каналов, целью атаки могли стать Стрыйское газовое месторождение и газохранилище во Львовской области.

Садовой уточнил, что в результате ракетной атаки в поселке Рудно Львовской городской общины сработала автоматическая система безопасности газа - снабжение было временно прекращено для 376 абонентов. "Это не авария в сети - защита сработала из-за ударной волны", - отметил мэр.

Глава МИД Украины: Призываем к заседанию Совбеза ООН

Глава МИД Украины Андрей Сибига написал в X, что Киев инициирует международные действия - срочное заседание Совета Безопасности ООН, заседание Совета Украина-НАТО, а также ответные шаги в рамках ЕС, Совета Европы и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

"Такой удар вблизи границы ЕС и НАТО представляет серьезную угрозу безопасности европейского континента и является испытанием для трансатлантического сообщества. Мы требуем решительных мер в ответ на безрассудные действия России", - подчеркнул Сибига.

Удар "Орешником" по Днепру

До этого Россия применила "Орешник" в ночь с 20 на 21 ноября 2024 года для удара по Днепру. Президент РФ Владимир Путин тогда заявил, что удар был нанесен "баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении". По утверждению российского лидера, дальность полета "Орешника" составляет 1000-5500 километров.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ: В 370 километрах от Латвии установили ракетную систему «Орешник»

DW

#НАТО #Украина #безопасность #Россия #политика
Оставить комментарий

(7)
  • А
    Антимонетарист
    9-го января

    Чё это они там сказки рассказывают? Там же кондиционер взорвался. Самопроизвольно.

    43
    3
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    9-го января

    То что нам втюхивают на видео не тянет даже на обыкновенную фронтовую авиабомбу а вы рассказываете про орешник ,после его пустой болванки воронка больше шестидесяти метров .

    39
    5
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    9-го января

    Что это за пятничное фуфло от ВВ?! Ну рекламируете Российский 'Орешник", будьте добры показывать истинные разрушения. А то как-то, к очередным выходным дням, не страшно выглядит.

    37
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    9-го января

    Что это за пятничное фуфло от ВВ?!

    23
    4
  • lo gos
    lo gos
    9-го января

    Потому что в Латвии есть военные заводы. Вот если бы страна была мирной и готова к сотрудничеству, тогда другое дело.

    55
    3
  • Д
    Добрый
    lo gos
    9-го января

    Латвия должна быть готова для сотрудничества. Значит,провести референдум о вхождении в состав раши,как в 1939 году?Должна быть мирной.Мигранты из Латвии не должны штурмовать границу раши?Дроны из Латвии не должны залетать в рашу?Гитлера оже убежали в 1939 году.Чем всё закончилось?

    3
    35
  • Д
    Добрый
    lo gos
    9-го января

    Гитлера тоже ублажали в 1939 году.Чем всё закончилось?

    3
    33
Читать все комментарии

