По данным ВСУ, запуск баллистических ракет осуществлен с полигона "Капустин Яр". Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что это - первый случай такого удара по городу, пишет DW. Ранее сообщалось, что баллистическая ракетная система «Орешник» приведена в боевую готовность и в Беларуси и расположена в 370 километрах от Латвии.

Вооруженные силы (ВС) России нанесли по Украине "массированный удар", в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности "Орешник". Об этом сообщило в пятницу, 9 января, в Telegram Минобороны России. В заявлении ведомства утверждается, что речь идет об ответе на атаку украинских БПЛА на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области, якобы осуществленную в ночь на 29 декабря 2025 года.

ВСУ: Запуск - с полигона "Капустин Яр"

Между тем в Воздушных силах ВС Украины (ВСУ) отметили, что 8 января около 23:30 была объявлена ракетная опасность на всей территории Украины из-за угрозы применения Москвой баллистических ракет с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области. "Зафиксированы взрывы во Львовской области", - подчеркнули там.

Мэр: Первый случай подобного удара по Львову

В свою очередь мэр Львова Андрей Садовой написал в Telegram, что ракета "двигалась по баллистической траектории со скоростью около 13 тыс. километров в час". "Это - сверхвысокая скорость", - отметил градоначальник.

"Это первый случай применения такого типа удара по Львову за время полномасштабной войны. Город расположен менее чем в 70 километрах от границы с Европейским Союзом. Это четкий сигнал для наших международных партнеров: война России не останавливается ни перед какими границами", - подчеркнул Садовой.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий написал в Telegram, что удар был нанесен по критически важному объекту. По версии местных Telegram-каналов, целью атаки могли стать Стрыйское газовое месторождение и газохранилище во Львовской области.

Садовой уточнил, что в результате ракетной атаки в поселке Рудно Львовской городской общины сработала автоматическая система безопасности газа - снабжение было временно прекращено для 376 абонентов. "Это не авария в сети - защита сработала из-за ударной волны", - отметил мэр.

Глава МИД Украины: Призываем к заседанию Совбеза ООН

Глава МИД Украины Андрей Сибига написал в X, что Киев инициирует международные действия - срочное заседание Совета Безопасности ООН, заседание Совета Украина-НАТО, а также ответные шаги в рамках ЕС, Совета Европы и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

"Такой удар вблизи границы ЕС и НАТО представляет серьезную угрозу безопасности европейского континента и является испытанием для трансатлантического сообщества. Мы требуем решительных мер в ответ на безрассудные действия России", - подчеркнул Сибига.

Удар "Орешником" по Днепру

До этого Россия применила "Орешник" в ночь с 20 на 21 ноября 2024 года для удара по Днепру. Президент РФ Владимир Путин тогда заявил, что удар был нанесен "баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении". По утверждению российского лидера, дальность полета "Орешника" составляет 1000-5500 километров.

