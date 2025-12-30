Баллистическая ракетная система «Орешник» приведена в боевую готовность в Беларуси, во вторник заявило Министерство обороны России, пишет LETA со ссылкой на «Медузу».

В министерстве сообщили, что перед выходом на боевое дежурство специалисты пусковых установок, связи, охраны и энергоснабжения прошли переподготовку.

«В Беларуси ранее были созданы все условия для несения боевого дежурства и размещения российских военнослужащих», – добавило Министерство обороны.

Также ведомство опубликовало кадры, на которых якобы запечатлена ракетная система. Российские агентства «РИА Новости» и ТАСС утверждают, что Минобороны впервые показало «Орешник».

Глава страны Александр Лукашенко 18 декабря заявил, что «Орешник» доставлен в Беларусь.

«Первые позиции оснащены ракетной системой "Орешник". Она находится в нашем распоряжении со вчерашнего дня и приведена в боевую готовность», – утверждал он.

«Орешник» — российская ракета средней дальности и одноимённая ракетная система. Считается, что дальность её действия составляет 5500 километров. По заявлению российских вооружённых сил, впервые «Орешник» был использован в ноябре 2024 года при нанесении ракетного удара по Днепру.

В конце декабря американские аналитики, изучающие спутниковые снимки, предположили, что «Орешник» может находиться в Беларуси на бывшем военном аэродроме «Кричев-6» недалеко от Кричева в Могилёвской области. Это в пяти километрах от границы с российской Смоленской областью, в 180 километрах от Украины, 370 километрах от Латвии, 400 километрах от Литвы и 540 километрах от Польши.

В декабре 2024 года Лукашенко обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой разместить «Орешник» на территории Беларуси. Глава РФ ответил, что это станет возможным во второй половине 2025 года, поскольку российские власти планируют к тому времени начать серийное производство этой ракетной системы.