В 370 километрах от Латвии установили ракетную систему «Орешник» 13 16257

В мире
Дата публикации: 30.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В 370 километрах от Латвии установили ракетную систему «Орешник»
ФОТО: Youtube

Баллистическая ракетная система «Орешник» приведена в боевую готовность в Беларуси, во вторник заявило Министерство обороны России, пишет LETA со ссылкой на «Медузу».

В министерстве сообщили, что перед выходом на боевое дежурство специалисты пусковых установок, связи, охраны и энергоснабжения прошли переподготовку.

«В Беларуси ранее были созданы все условия для несения боевого дежурства и размещения российских военнослужащих», – добавило Министерство обороны.

Также ведомство опубликовало кадры, на которых якобы запечатлена ракетная система. Российские агентства «РИА Новости» и ТАСС утверждают, что Минобороны впервые показало «Орешник».

Глава страны Александр Лукашенко 18 декабря заявил, что «Орешник» доставлен в Беларусь.

«Первые позиции оснащены ракетной системой "Орешник". Она находится в нашем распоряжении со вчерашнего дня и приведена в боевую готовность», – утверждал он.

«Орешник» — российская ракета средней дальности и одноимённая ракетная система. Считается, что дальность её действия составляет 5500 километров. По заявлению российских вооружённых сил, впервые «Орешник» был использован в ноябре 2024 года при нанесении ракетного удара по Днепру.

В конце декабря американские аналитики, изучающие спутниковые снимки, предположили, что «Орешник» может находиться в Беларуси на бывшем военном аэродроме «Кричев-6» недалеко от Кричева в Могилёвской области. Это в пяти километрах от границы с российской Смоленской областью, в 180 километрах от Украины, 370 километрах от Латвии, 400 километрах от Литвы и 540 километрах от Польши.

В декабре 2024 года Лукашенко обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой разместить «Орешник» на территории Беларуси. Глава РФ ответил, что это станет возможным во второй половине 2025 года, поскольку российские власти планируют к тому времени начать серийное производство этой ракетной системы.

#Лукашенко #геополитика #Беларусь #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(13)
  • IK
    IHOR KHARCHENKO
    31-го декабря

    Латвии как и другим странам Балтии нет причин для беспокойства, так как минимальный радиус поражения находится за пределами этих стран.

    А вот Белорусии стоит напрячься, так как это законная цель.

    2
    7
  • Д
    Добрый
    30-го декабря

    Лукавый подставил Беларусь. На территории Беларуси появилась лакомая цель для уничтожения.А пострадает не Лукавый,а обычные беларусы

    6
    54
  • ks
    kokorins sergejs
    30-го декабря

    Ударим.забором.и.болотом.по.орешнику!

    49
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    30-го декабря

    Решительным ответом Латвии на этот откровенно враждебный шаг станет исполнение на следующем Празднике песни новой композиции: "Ой, цветет "Орешник" в поле у ручья... Батьку Лукашенко полюбилв я!".

    77
    5
  • lo gos
    lo gos
    30-го декабря

    просто надо забор выше строить, нарастить пару метров

    78
    4
  • Д
    Дед
    lo gos
    30-го декабря

    Супер!

    34
    3
  • АП
    Алексей Попович
    30-го декабря

    Требуеться пояснительная бригада - в целом, это хорошо или плохо? 🙂

    25
    2
  • MiU
    Made in USSR
    Алексей Попович
    30-го декабря

    Всё в мире относительно... Пока британцы будут петь песенку: "Пять минут, пять минут...". Мы будем вспоминать песенку из к/ф "Служили два товарища" - "вот пуля пролетела и ..."ага"! :-)

    43
    4
  • Д
    Дед
    30-го декабря

    Нет смысла из орешника по Латвии стрелять. Орешник стоит дороже, чем цель в Латвии. То же, что из пушки по воробьям.

    53
    2
  • MiU
    Made in USSR
    Дед
    30-го декабря

    Всё в мире относительно... Хто яво знаит, што находицца в тех же Адажах... Одних только живых датчан почти под тыщщу. Официяльный пруф: .mil.lv/en/node/5901

    27
    3
  • З
    Злой
    30-го декабря

    За те деньги которые истрачены без толку и отданы какой-то стране на букву У можно было отреновировать весь многоквартирный жилой фонд латвии

    77
    3
  • З
    Злой
    30-го декабря

    Ну и что, что нам Орешник, если уже закончили строительство забора на границе, ведь ничто и никто не сможет преодолеть этот забор или не так?

    83
    2
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    30-го декабря

    В игру под названиям напугай меня оказывается можно играть вдвоём а то и втроём одни могут фиги бетонные показывать да болото устаивать ну а оппоненты решили играть по взрослому .

    50
    2
