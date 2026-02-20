До конца месяца город будет в снегу, гарантируют нам прогнозы синоптиков. Между тем, за чистоту у нас отвечают целых 4 частных компании. О том, как убирается снег, вопрошали на Комитете по сообщению и транспорту Рижской думы.

«Ужас, ничего не почищено!»

Руководитель Департамента внешней среды и мобильности Рижской Думы Кристапс Каулиньш заявил, что его сотрудники работают в режиме 7/24, ориентируясь на прогнозы погоды (4 разных службы!). «Это алгоритм», – отметил директор. Главное – чтобы улицы были почищены к часу «пик». Потому в минувшую пятницу понадеялись на возможности техники.

– Мы приняли решение, что «снежные билеты» объявлять не нужно, – сказал К.Каулиньш, со ссылкой на «здравый рассудок». К ресурсам в Департаменте относятся – экономно. Например, вывоз снега не доверяют сторонним компаниям, а осуществляют сами.

– Я ехал по улице Бривибас – ужас, ничего не почищено!, – возмутился депутат Ринголдс Балодис.

Ему популярно объяснили:

– По сельской дороге может проехать грейдер, и одним махом убрать снег, но на улице Бривибас это невозможно. И потому мы использовали комбинированный метод. Невозможно было во время снегопада убрать весь снег, но эта работа продолжается.

Вообще же, это у него первый зимний сезон в должности, оправдывался Каулиньш.

На это г-н Балодис, сам юрист, сказал, что в лице г-на Каулиньша адвокатура потеряла выдающегося деятеля.

«Если бы не пошел в дорожные инженеры, стал бы юристом», – парировал директор.

Сколько стоит уборка кв. метра?

– Люди очень долго стояли в пробках, не могли отвезти детей, – продолжали возмущаться депутаты. Их также возмущает скопление грязного льда вокруг «столбиков Стакиса». Жуткое состояние во дворах – хотя в счетах от RNP фигурирует вывоз снега. Само предприятие, как выяснилось, снег не чистит – но дает заказы на внешнюю услугу. Почистить 1 квадратный метр стоит 7-10 центов плюс НДС.

LETA.

Ваш автор обратил внимание на состояние малых улиц – а также межквартальных проездов.

Руководство департамента утверждало, что на улицах города работало 70 единиц техники, чистили даже велодорожки! Робертс Розенштейнс, начальник отдела содержания уличного покрытия и транспортных строений, подчеркнул, что работа всех агрегатов подтверждается GPS-трекингом и видеокамерами. Между прочим, чистота улиц может встать коммерсантам в большие деньги – договорные штрафы применялись в размере 10 000 евро.

Само пройдет

Еще одна депутатша, продемонстрировала господину Каулиньшу впечатляющие фотографии заснеженных пространств Риги. Где-то он обещал почистить уже вот-вот, а относительно некоторых мест, которые являются площадками «депонирования снега», сказал:

– Тут будем ждать весны.

Потом, дескать, все растает – и проведут санитарную уборку.

Ну, а застрявшим рижанам пока предлагают сообщать о сугробах. В рабочие дни, с 8 до 18 часов, горожане могут сообщать о не чищенном снеге на бесплатный телефон самоуправления 1201.