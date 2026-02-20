Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Будем ждать весны»: чиновники Риги отвергают обвинения в попустительстве пробкам из-за снегопада 5 2356

Политика
Дата публикации: 20.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Будем ждать весны»: чиновники Риги отвергают обвинения в попустительстве пробкам из-за снегопада
ФОТО: LETA

До конца месяца город будет в снегу, гарантируют нам прогнозы синоптиков. Между тем, за чистоту у нас отвечают целых 4 частных компании. О том, как убирается снег, вопрошали на Комитете по сообщению и транспорту Рижской думы.

«Ужас, ничего не почищено!»

Руководитель Департамента внешней среды и мобильности Рижской Думы Кристапс Каулиньш заявил, что его сотрудники работают в режиме 7/24, ориентируясь на прогнозы погоды (4 разных службы!). «Это алгоритм», – отметил директор. Главное – чтобы улицы были почищены к часу «пик». Потому в минувшую пятницу понадеялись на возможности техники.

– Мы приняли решение, что «снежные билеты» объявлять не нужно, – сказал К.Каулиньш, со ссылкой на «здравый рассудок». К ресурсам в Департаменте относятся – экономно. Например, вывоз снега не доверяют сторонним компаниям, а осуществляют сами.

– Я ехал по улице Бривибас – ужас, ничего не почищено!, – возмутился депутат Ринголдс Балодис.

Ему популярно объяснили:

– По сельской дороге может проехать грейдер, и одним махом убрать снег, но на улице Бривибас это невозможно. И потому мы использовали комбинированный метод. Невозможно было во время снегопада убрать весь снег, но эта работа продолжается.

Вообще же, это у него первый зимний сезон в должности, оправдывался Каулиньш.

На это г-н Балодис, сам юрист, сказал, что в лице г-на Каулиньша адвокатура потеряла выдающегося деятеля.

«Если бы не пошел в дорожные инженеры, стал бы юристом», – парировал директор.

Сколько стоит уборка кв. метра?

– Люди очень долго стояли в пробках, не могли отвезти детей, – продолжали возмущаться депутаты. Их также возмущает скопление грязного льда вокруг «столбиков Стакиса». Жуткое состояние во дворах – хотя в счетах от RNP фигурирует вывоз снега. Само предприятие, как выяснилось, снег не чистит – но дает заказы на внешнюю услугу. Почистить 1 квадратный метр стоит 7-10 центов плюс НДС.

sneg-LET_24896071.jpg

LETA.

Ваш автор обратил внимание на состояние малых улиц – а также межквартальных проездов.

Руководство департамента утверждало, что на улицах города работало 70 единиц техники, чистили даже велодорожки! Робертс Розенштейнс, начальник отдела содержания уличного покрытия и транспортных строений, подчеркнул, что работа всех агрегатов подтверждается GPS-трекингом и видеокамерами. Между прочим, чистота улиц может встать коммерсантам в большие деньги – договорные штрафы применялись в размере 10 000 евро.

Само пройдет

Еще одна депутатша, продемонстрировала господину Каулиньшу впечатляющие фотографии заснеженных пространств Риги. Где-то он обещал почистить уже вот-вот, а относительно некоторых мест, которые являются площадками «депонирования снега», сказал:

– Тут будем ждать весны.

Потом, дескать, все растает – и проведут санитарную уборку.

Ну, а застрявшим рижанам пока предлагают сообщать о сугробах. В рабочие дни, с 8 до 18 часов, горожане могут сообщать о не чищенном снеге на бесплатный телефон самоуправления 1201.

Читайте нас также:
#депутаты #пробки #дорожное движение
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
7
0
2
3
0
9

Оставить комментарий

(5)
  • JL
    Janina LV
    20-го февраля

    В Риге зимой снег, стихийное бедствие, а бездействие, это запланированная сельская политика. Коалиция перемен чистит не улицы, а репутацию — от ответственности.

    12
    1
  • А
    Андрей
    20-го февраля

    А про столбики Стакиса верно!
    Их не были уже больше года. А если и мыл, то дождь! Стоят чёрные чёрные уже несколько месяцев. Народ! Ай-да делать фото на память этих сугробов на дорогах, столбики и всё, что с ними - пока не растаяло! Ничего, что скоро растает и убирать всё равно никто не будет. Полагаю, что можно будет предъявить пост-фактум, чтобы кому надо предъявили штраф. Ну просто, чтобы жизнь малиной не казалась. Только фиксируем дату, место.

    Куда сливать фото? Да в любой не-коалиционной партии их примут и спасибо скажут. Им это выгодно - конкуренетов прижучить за сэкономленные нечестным нетрудом деньги!

    15
    1
  • Д
    Дед
    20-го февраля

    Странно, а при Ушакове справлялись. При оккупантах так и слов нет, тогда снег приходилось убирать каждую зиму. Интересно, а куда делись деньги, которые заплачены нами в виде акцизов, налогов на дороги, виньетки? Не иначе, латышские правители все украли.

    61
    1
  • А
    Андрей
    Дед
    20-го февраля

    с Ушаковым справлялись.... Возможно было лучше... Но с ним беда, что он был, да весь вышел. Не сильно он напрягался и спешил защищаться от фейковых обвинений по делу о скрытой камере. Повод то этот был. Какие мотивы? Загадка.

    1
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    20-го февраля

    Итак, - когда все деньги спущены в Рижской думе на Рождественские банкеты, на бонусы руководству для отдыха на курортах и премии для бездельников средней руки, то улицы остаются не чищенными по самые столбики Стакиса!

    74
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Провозглашен закон о сохранении и защите Старого города Кулдиги
Изображение к статье: Латвия внесет 10 миллионов евро в инициативу НАТО PURL
Изображение к статье: Увеличена помощь для покрытия счетов за жилье. О каких суммах идет речь?
Изображение к статье: Хотите поработать на выборах? Начинается прием заявок на работу на избирательных участках

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
2
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: «В Латвии услуги должны предоставляться на государственном языке».
Политика
3
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
2
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео