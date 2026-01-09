Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Вред тыквы: кому стоит избегать этого продукта? 0 528

Еда и рецепты
Дата публикации: 09.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вред тыквы: кому стоит избегать этого продукта?

Тыква часто рекомендуется для осенне-зимнего рациона: из нее готовят супы, запекают и добавляют в каши. Это действительно полезный продукт, однако, как и любой другой, она может быть вредной при чрезмерном или неразумном употреблении. Кому стоит быть осторожным с тыквой?

 

Михаил Кутушов, врач-токсиколог и доктор медицинских наук, делится мнением:

- Тыква — это полезный продукт, и это не подлежит сомнению. Однако в некоторых случаях она может вызвать нарушения в работе желудочно-кишечного тракта. Например, употребление сырой тыквы в салатах противопоказано людям с воспалительными заболеваниями ЖКТ.

Также стоит проявлять осторожность тем, у кого есть камни в желчном пузыре или почках, поскольку большое количество сырой тыквы может увеличить риск обострения желчекаменной болезни и спровоцировать движение камней, что крайне опасно.

Несмотря на сладковатую мякоть, чрезмерное употребление тыквы может привести к снижению уровня сахара в крови до критически низкого уровня, что чревато гипогликемией.

Гипотония (пониженное артериальное давление) и беременность также являются противопоказаниями для регулярного употребления тыквы.

Тем не менее, хочу еще раз подчеркнуть, что тыква — это исключительно полезный овощ. Она обладает низкой калорийностью — всего 22 Ккал на 100 граммов в сыром виде, что делает ее отличным выбором для тех, кто следит за своим весом или хочет похудеть. В тыкве содержатся пищевые волокна, пектин, органические кислоты, зола, много воды и жирные омега-кислоты. Тыква богата клетчаткой и витаминами A и C, что делает ее полезной для поддержания здоровой микробиоты кишечника, способствуя улучшению пищеварения. В оранжевой мякоти тыквы присутствуют витамины PP, ретинол, аскорбиновая кислота, пиридоксин, фолиевая кислота, рибофлавин, витамин B5, тиамин, токоферол, а также витамин K и бета-каротин. Минеральный состав мякоти тыквы также впечатляет: здесь можно найти фосфор, фтор, калий, хлор, кальций, железо, магний, йод и натрий.

В семечках тыквы содержится множество эфирных масел, а также редкие вещества, такие как фитин и карнитин (витамин T). Однако семечки довольно калорийны, поэтому я бы не рекомендовал их употреблять в жареном виде, если ваша цель — похудение.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
3
1
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Зачем нужны жирные продукты при похудении и какие из них самые полезные?
Изображение к статье: Как сохранить молодость и избежать набора веса: диетолог о пользе мандаринов
Изображение к статье: Металлический привкус во рту: причины и возможные последствия
Изображение к статье: Правда ли, что кукуруза не переваривается человеком и зачем ее употреблять?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Семь бывших мэров Вильянди пристыдили нынешнего
В мире
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Воскресенье в Латвии - для снегопада не выходной
Наша Латвия
Изображение к статье: Никосия названа лучшим культурным направлением Европы в 2026 году
Культура &
Изображение к статье: Состоится забег, посвященный десятилетию существования Центра эпилепсии
Наша Латвия
Изображение к статье: Совет да любовь молодым. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Семь бывших мэров Вильянди пристыдили нынешнего
В мире
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Воскресенье в Латвии - для снегопада не выходной
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео