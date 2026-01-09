Тыква часто рекомендуется для осенне-зимнего рациона: из нее готовят супы, запекают и добавляют в каши. Это действительно полезный продукт, однако, как и любой другой, она может быть вредной при чрезмерном или неразумном употреблении. Кому стоит быть осторожным с тыквой?

Михаил Кутушов, врач-токсиколог и доктор медицинских наук, делится мнением:

- Тыква — это полезный продукт, и это не подлежит сомнению. Однако в некоторых случаях она может вызвать нарушения в работе желудочно-кишечного тракта. Например, употребление сырой тыквы в салатах противопоказано людям с воспалительными заболеваниями ЖКТ.

Также стоит проявлять осторожность тем, у кого есть камни в желчном пузыре или почках, поскольку большое количество сырой тыквы может увеличить риск обострения желчекаменной болезни и спровоцировать движение камней, что крайне опасно.

Несмотря на сладковатую мякоть, чрезмерное употребление тыквы может привести к снижению уровня сахара в крови до критически низкого уровня, что чревато гипогликемией.

Гипотония (пониженное артериальное давление) и беременность также являются противопоказаниями для регулярного употребления тыквы.

Тем не менее, хочу еще раз подчеркнуть, что тыква — это исключительно полезный овощ. Она обладает низкой калорийностью — всего 22 Ккал на 100 граммов в сыром виде, что делает ее отличным выбором для тех, кто следит за своим весом или хочет похудеть. В тыкве содержатся пищевые волокна, пектин, органические кислоты, зола, много воды и жирные омега-кислоты. Тыква богата клетчаткой и витаминами A и C, что делает ее полезной для поддержания здоровой микробиоты кишечника, способствуя улучшению пищеварения. В оранжевой мякоти тыквы присутствуют витамины PP, ретинол, аскорбиновая кислота, пиридоксин, фолиевая кислота, рибофлавин, витамин B5, тиамин, токоферол, а также витамин K и бета-каротин. Минеральный состав мякоти тыквы также впечатляет: здесь можно найти фосфор, фтор, калий, хлор, кальций, железо, магний, йод и натрий.

В семечках тыквы содержится множество эфирных масел, а также редкие вещества, такие как фитин и карнитин (витамин T). Однако семечки довольно калорийны, поэтому я бы не рекомендовал их употреблять в жареном виде, если ваша цель — похудение.