Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Всемирный день абрикоса: когда и почему этот фрукт считается полезным 0 105

Еда и рецепты
Дата публикации: 09.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Всемирный день абрикоса: когда и почему этот фрукт считается полезным

9 января во многих странах отмечается День абрикосов. Эти плоды славятся уникальным набором витаминов и минералов, что делает их особенно полезными. Благодаря своей древней истории и сочетанию лечебных свойств с отличными вкусовыми качествами, абрикосы вполне заслужили отдельную дату в календаре.

 

Абрикосы известны человечеству уже более четырех тысяч лет. Первые упоминания о них были найдены в древних китайских текстах. На своей родине, а затем в Египте, на Ближнем Востоке и в Российской империи, этот продукт использовали в медицине как в свежем, так и в сушеном виде. В России первые абрикосы были привезены по Великому шелковому пути, а первые саженцы деревьев были посажены в 1654 году.

Свойства абрикоса разнообразны. Этот фрукт содержит множество важных элементов. Например, бор, о котором редко упоминают, активизирует витамин D и помогает сохранять кальций и магний в организме. Также в абрикосе присутствует пектин, который способствует выведению токсичных веществ. Высокое содержание железа делает абрикос необходимым при анемии и заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

Регулярное употребление абрикосов способствует повышению уровня гемоглобина в крови, а также может улучшать умственную работоспособность и память благодаря высокому содержанию фосфора и магния.

Тем не менее, людям с сахарным диабетом, а также страдающим хроническими заболеваниями печени и ЖКТ, следует с осторожностью относиться к потреблению этих фруктов.

Полезные свойства абрикосов сохраняются и в сушеном виде. Существует несколько видов сушеных абрикосов, каждый из которых имеет свое название. Например, курага — это сушеные плоды без косточки, которую удаляют, разрезая абрикос. Кайса — это та же курага, но косточку выдавливают, не разрезая плод, а урюк — это сушеный абрикос с косточкой.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Зачем нужны жирные продукты при похудении и какие из них самые полезные?
Изображение к статье: Как сохранить молодость и избежать набора веса: диетолог о пользе мандаринов
Изображение к статье: Металлический привкус во рту: причины и возможные последствия
Изображение к статье: Правда ли, что кукуруза не переваривается человеком и зачем ее употреблять?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Семь бывших мэров Вильянди пристыдили нынешнего
В мире
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Воскресенье в Латвии - для снегопада не выходной
Наша Латвия
Изображение к статье: Никосия названа лучшим культурным направлением Европы в 2026 году
Культура &
Изображение к статье: Состоится забег, посвященный десятилетию существования Центра эпилепсии
Наша Латвия
Изображение к статье: Совет да любовь молодым. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Семь бывших мэров Вильянди пристыдили нынешнего
В мире
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Воскресенье в Латвии - для снегопада не выходной
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео