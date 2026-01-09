9 января во многих странах отмечается День абрикосов. Эти плоды славятся уникальным набором витаминов и минералов, что делает их особенно полезными. Благодаря своей древней истории и сочетанию лечебных свойств с отличными вкусовыми качествами, абрикосы вполне заслужили отдельную дату в календаре.

Абрикосы известны человечеству уже более четырех тысяч лет. Первые упоминания о них были найдены в древних китайских текстах. На своей родине, а затем в Египте, на Ближнем Востоке и в Российской империи, этот продукт использовали в медицине как в свежем, так и в сушеном виде. В России первые абрикосы были привезены по Великому шелковому пути, а первые саженцы деревьев были посажены в 1654 году.

Свойства абрикоса разнообразны. Этот фрукт содержит множество важных элементов. Например, бор, о котором редко упоминают, активизирует витамин D и помогает сохранять кальций и магний в организме. Также в абрикосе присутствует пектин, который способствует выведению токсичных веществ. Высокое содержание железа делает абрикос необходимым при анемии и заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

Регулярное употребление абрикосов способствует повышению уровня гемоглобина в крови, а также может улучшать умственную работоспособность и память благодаря высокому содержанию фосфора и магния.

Тем не менее, людям с сахарным диабетом, а также страдающим хроническими заболеваниями печени и ЖКТ, следует с осторожностью относиться к потреблению этих фруктов.

Полезные свойства абрикосов сохраняются и в сушеном виде. Существует несколько видов сушеных абрикосов, каждый из которых имеет свое название. Например, курага — это сушеные плоды без косточки, которую удаляют, разрезая абрикос. Кайса — это та же курага, но косточку выдавливают, не разрезая плод, а урюк — это сушеный абрикос с косточкой.