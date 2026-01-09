Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трамп ответил на вопрос о похищении Путина 11 6964

В мире
Дата публикации: 09.01.2026
BB.LV

Возможность захвата президента РФ Владимира Путина с последующем вывозом его в Нью-Йорк, прокомментировал президент США Дональд Трамп.

Во время пресс-конференции Трамп заявил, что операции по захвату Путина не будет.

«Вы когда-нибудь отдадите приказ провести операцию по захвату Путина?», – спросил его репортер.

«Я не думаю, что это будет необходимо», – ответил президент США.

Ранее с просьбой похитить россиянина к Трампу обращался президент Украины Владимир Зеленский.

У США есть инструменты давления на Россию, например, недавно мир увидел операцию с президентом Венесуэлы Николасом Мадурой, возможно, Путин задумается, что так же будет сделано с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Кадыров за словом в карман не полез и сообщил, что "если будет отдан приказ, Зеленский окажется в Грозном даже быстрее, чем Мадуро оказался в США".

При этом в бурном обсуждении возможных похищений никто не посмел поднять вопрос о похищении Трампа.

Читайте нас также:
#США #Дональд Трамп #похищение #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
34
2
0
2
1
2

Оставить комментарий

(11)
  • АТД
    Аня Тейлор-Джой
    10-го января

    Кремлевскую моль прихлопнут на месте.

    4
    7
  • Мп
    Мимо проходил
    Аня Тейлор-Джой
    10-го января

    Не надо обещать того, чего вы не сделаете никогда. А хотелки свои проявляйте в другом месте - тут порнографии не место.

    11
    3
  • З
    Злой
    10-го января

    Скорее небо упадёт на землю, чем америкозы смогут войти в Россию, их просто в фарш разделают ещё далеко от границы России.

    11
    4
  • A
    Aleks
    10-го января

    Стивен Раппопорт,американский актер и сионист -Нас надо вести грязную игру в социальных сетях,чтобы улучшить имидж Израиля. Нам надо не стесняться лгать и обманывать и использовать все методы,даже ботов. Малуро-иудей...Один из методов.Человек ненавидел Израиль как и его предшественник Уго Чавес .. Марадона ещё в иудеи запишите...😀

    4
    5
  • БТ
    Бесс Толковый
    Aleks
    10-го января

    Алекс, иудей обрезал сам себя, что бы никто не знал, что он еврей. Если сейчас Алекс поставит на коммент красный палец, значит так и есть.

    6
    3
  • ji
    jurijs ivanovs
    10-го января

    зеленский никогда не предлагал трампу похищать путина ! он вскольз упомянул с журналистами о кадырове ! сказал не подумавши ! и сам же испугался ! скорее всего на вертолёте придёться эвакуироваться самому зеленскому ! один президент на украине уже так сделал !!! не буди лихо пока оно тихо ! путин и трамп два сапога пара !!! путина встречают в америке по царски по королевски ! перед ним расстилают красные ковровые дорожки ! а зеленского никто не встречает кроме экипажа самолёта на котором он прилетел ! зеленский погряз в коррупции ! СЛАВА УКРАИНЕ !

    21
    5
  • БТ
    Бесс Толковый
    10-го января

    И что? Мадуро тоже иудей и Алекс тоже имя иудейское. Тогда, почему тебя не крадут, а обрезанный?

    3
    3
  • A
    Aleks
    10-го января

    Трамп и Путин-оба являются иудеями.Оба ходят в одну и туже синагогу.Оба принесли клятву верности Израилю у Стены ,,плача,,( стены бывшей ри́мской крепости) Оба работают на иудеев глобалистов.. И Вова даже лучше ,чем Трамп. Зачем иудейским богатым семьям мира похищать Вову Путина,если его можно просто грохнуть .Притом его охрану возглавляет израильтянин Алексей Рубежной.😀

    8
    24
  • VS
    Vad Sorry
    9-го января

    Харьковская областная прокуратура сообщает, что в результате удара по городу в пятницу вечером, по предварительным, была применена ракета «Искандер».

    «По данным следствия, 9 января около 19:20 вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по Слободскому району г. Харькова. Попадание зафиксировано на территории гаражного кооператива. Повреждены гаражи, а также остекление в многоквартирных жилых домах. Информация о пострадавших не поступала», — говорится в сообщении.

    «По предварительным данным, враг применил по городу ракету типа „Искандер“», — сообщили в прокуратуре. Власти начали расследование по статье о военном преступлении.

    5
    41
  • ЯК
    Ян Карлос
    9-го января

    Андрей ШВЕДОВ

    Каким бы губернатор страны агрессора не был , но такие полиграфические ошибки (специально или не специально сделанные) допускать нельзя. Губернатор республики не может быть обычным гражданином (россиянином) - в юридическом и общественном смысле! Правильно писать (специально для вас Андрей )

    *Похитить главу "Чеченской республики" *Совершить покушение на руководителя субъекта РФ.

    19
    5
  • bt
    bory tschist
    9-го января

    ... какой смысл это озлобленное существо, c ярковыраженными садистскими наклонностями, похищать?! – cкоро его, и его помощников, – свои же россияне будут мочить в сортире. p.s._ от любви до ненависти – один шаг (это знает и уже почувствовал на себе – каждый россиянин, аж – с 1917 года ... "cдохни ты сегодня, я – завтра", – самое что не на есть – русское! ... малограмотным и откровенно тупым – придётся "зáново (будто когда-то это читали :D) перечитывать" всех русских литературных классиков – их мнение о "величии" и количестве извилин в мозгу российского простолюдина

    8
    73
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Новая война на пороге? Трамп дал пугающий сигнал одной исламской стране
Изображение к статье: Мужику нужно быть самураем. Иконка видео
Изображение к статье: Из-за ударов России 100 тысяч семей остались без света в украинском регионе
Изображение к статье: Сын свергнутого шаха Ирана призвал граждан страны к захвату городов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Семь бывших мэров Вильянди пристыдили нынешнего
В мире
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Воскресенье в Латвии - для снегопада не выходной
Наша Латвия
Изображение к статье: Никосия названа лучшим культурным направлением Европы в 2026 году
Культура &
Изображение к статье: Состоится забег, посвященный десятилетию существования Центра эпилепсии
Наша Латвия
Изображение к статье: Совет да любовь молодым. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Семь бывших мэров Вильянди пристыдили нынешнего
В мире
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Воскресенье в Латвии - для снегопада не выходной
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео