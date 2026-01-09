Возможность захвата президента РФ Владимира Путина с последующем вывозом его в Нью-Йорк, прокомментировал президент США Дональд Трамп.

Во время пресс-конференции Трамп заявил, что операции по захвату Путина не будет.

«Вы когда-нибудь отдадите приказ провести операцию по захвату Путина?», – спросил его репортер.

«Я не думаю, что это будет необходимо», – ответил президент США.

Ранее с просьбой похитить россиянина к Трампу обращался президент Украины Владимир Зеленский.

У США есть инструменты давления на Россию, например, недавно мир увидел операцию с президентом Венесуэлы Николасом Мадурой, возможно, Путин задумается, что так же будет сделано с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Кадыров за словом в карман не полез и сообщил, что "если будет отдан приказ, Зеленский окажется в Грозном даже быстрее, чем Мадуро оказался в США".

При этом в бурном обсуждении возможных похищений никто не посмел поднять вопрос о похищении Трампа.