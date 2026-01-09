10 января в народном календаре отмечается как День домочадцев, также известный как Рождественский мясоед. В прошлом в этот день люди трудились с утра до вечера, а вечером собирались за общим столом. Этот день считался важным, и наши предки искренне желали друг другу счастья, стараясь словами привлечь его в дом.

«Ищи новое счастье, но не теряй старое!», «Счастье не птица — само не прилетит», «Тот, кто ругает жизнь, не знает счастья», «Кому счастье служит, тот ни о чем не тужит» — так говорили в старину. Наши предки понимали, что счастье — это хрупкое понятие. Если удача пришла, нужно беречь её. Выпустишь — будешь жалеть об этом.

Народный календарь: День домочадцев

10 января наши предки работали с утра до вечера. После Рождества в домах всегда было много дел. Понимая, что впереди — Крещение и множество других праздников, старались навести порядок в хозяйстве.

День домочадцев, который также называли Рождественским мясоедом, изначально не был праздником. Однако со временем о нем начали говорить, а затем и отмечать. У этого события появились свои традиции, и оно заняло небольшую нишу среди рождественских дат.

С Рождественского мясоеда наши предки возвращались к обычному рациону. До Великого поста разрешалось есть мясо, поэтому на столах появлялось множество вкусных блюд. Тем не менее, еженедельный пост по средам и пятницам никто не отменял. Существовала поговорка: «Мясное — в мясоед, но постному — свой черед».

Чтобы в семьях царил мир и покой, во все блюда добавляли четверговую соль, которую готовили в Чистый четверг.

Учитывая, что в первых числах января забивали свиней, на столах появлялись окорока, колбасы и холодец. Однако крестьяне не позволяли себе чрезмерных излишеств.

Основная часть мясной продукции предназначалась для продажи. В это время в городах и селах проходили ярмарки, где одни продавали, а другие покупали продукты для своих семей.

После Рождества Христова начиналась пора свадеб. Люди весело гуляли, желая счастья молодоженам и их родным, которые накрывали щедрые столы. Рождественский мясоед продолжался до Масленицы, что давало достаточно времени для веселых обрядов и застолий.

День домочадцев: что можно делать

После Рождества начинались Святки. До самого Крещения, которое отмечают 19 января, молодежь колядовала, жгла костры по вечерам, пела и танцевала.

Согласно традиции, накануне Дня домочадцев полагалось отправиться на Красную горку — они находились возле каждого селения, вбить в промерзшую землю колья, припасенные заранее, и загадать желание.

На Красную горку приходили целыми семьями, зная, что все задуманное в этот день обязательно сбудется. Семейные желания — это закон.

Кроме того, День домочадцев идеально подходит для заключения брака. В старину считали, что супружеский союз, зародившийся 10 января (28 декабря по старому стилю), будет крепким и надежным.

День домочадцев: народные приметы

Опираясь на опыт, наши предки знали: если в День домочадцев на скирдах виден иней, лето будет дождливым. Если в хлеву беспокоятся лошади — мороз не за горами. Если на улице нет ветра, а деревья покрыты снегом — лето будет урожайным.

Если собаки покидают будки и ложатся на снег — это к метели. Если коты весь день отсыпаются по углам — к потеплению.

День домочадцев: что нельзя делать

У Дня домочадцев есть свои запреты и ограничения. Например, в этот день не следует оставаться в одиночестве, иначе это чувство может затянуться на целый год. В День домочадцев запрещается:

Брать в долг деньги или продукты — это может отпугнуть достаток, и до следующего Мясоеда придется сидеть в долгах, ощущая нехватку еды.

После трапезы сметать крошки со стола. Чтобы не остаться без удачи, их следует отдать птицам или домашним питомцам.

Заниматься рукоделием, особенно пришиванием пуговиц. Это может привести к запутыванию в проблемах, которые окажется сложно решить.

Отказывать в просьбе нуждающимся. Это может лишить вас и вашу семью защиты от нечистой силы.

Подметать полы. Существует опасение, что вместе с мусором из дома уйдет финансовое благополучие.

Старцы говорили: в День домочадцев нужно следить за дверью, стараясь быстро закрыть её, когда кто-то входит в помещение. В это время вокруг много злых духов, которые только и ждут момента, чтобы проникнуть в жилище.

Существовала еще одна примета, о которой старались не забывать. Побывав в гостях, просили хозяев выйти вместе на улицу. Это помогало избежать чувства одиночества, которое могло преследовать.