Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Чем заняться дачнику в январе? 0 186

Дом и сад
Дата публикации: 09.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Чем заняться дачнику в январе?

Делится опытом агронома и дачника Александра ХОРОБРОВЦА:

 

Что необходимо сделать в зимний период:

Сбрасывайте снег с деревьев, чтобы избежать поломки ветвей.

Утрамбовывайте снег под деревьями, чтобы в рыхлом снежном покрове мыши не могли прокладывать ходы к стволам и подгрызать кору.

Сгребайте снег на землянику и малину, чтобы в период оттепелей ягодные кусты не оголились и не подмерзли при последующих морозах.

Организуйте снегозадержание, собирая снег в гряды поперек уклона.

Подкормите птиц, разместив корм в недоступном для мышей месте.

Приобретайте пленку, минеральные удобрения, микроэлементы, садовый инструмент, раскислители, медный купорос, средства защиты растений и нашатырный спирт.

Собирайте в домашних условиях яичную скорлупу, шелуху лука и чеснока, корки цитрусовых, очистки картофеля, макулатуру и древесную золу.

Изучайте литературу по садоводству, осваивайте передовой опыт, делайте записи, посещайте лекции (многие доступны в Интернете); составьте план посадок овощей на текущий год, а также план пересадок и новых посадок деревьев и кустарников.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Опасные соседи: врач объяснила, чем грозят домашние пылевые клещи
Изображение к статье: День домочадцев: что следует сделать 10 января для счастья в доме
Изображение к статье: Способны ли бытовые фильтры очищать воду от вирусов и бактерий?
Изображение к статье: Чихание и слезы: девять самых аллергенных домашних растений

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Семь бывших мэров Вильянди пристыдили нынешнего
В мире
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Воскресенье в Латвии - для снегопада не выходной
Наша Латвия
Изображение к статье: Никосия названа лучшим культурным направлением Европы в 2026 году
Культура &
Изображение к статье: Состоится забег, посвященный десятилетию существования Центра эпилепсии
Наша Латвия
Изображение к статье: Совет да любовь молодым. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Семь бывших мэров Вильянди пристыдили нынешнего
В мире
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Воскресенье в Латвии - для снегопада не выходной
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео