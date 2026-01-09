Делится опытом агронома и дачника Александра ХОРОБРОВЦА:
Что необходимо сделать в зимний период:
Сбрасывайте снег с деревьев, чтобы избежать поломки ветвей.
Утрамбовывайте снег под деревьями, чтобы в рыхлом снежном покрове мыши не могли прокладывать ходы к стволам и подгрызать кору.
Сгребайте снег на землянику и малину, чтобы в период оттепелей ягодные кусты не оголились и не подмерзли при последующих морозах.
Организуйте снегозадержание, собирая снег в гряды поперек уклона.
Подкормите птиц, разместив корм в недоступном для мышей месте.
Приобретайте пленку, минеральные удобрения, микроэлементы, садовый инструмент, раскислители, медный купорос, средства защиты растений и нашатырный спирт.
Собирайте в домашних условиях яичную скорлупу, шелуху лука и чеснока, корки цитрусовых, очистки картофеля, макулатуру и древесную золу.
Изучайте литературу по садоводству, осваивайте передовой опыт, делайте записи, посещайте лекции (многие доступны в Интернете); составьте план посадок овощей на текущий год, а также план пересадок и новых посадок деревьев и кустарников.
