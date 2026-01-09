- Рассыпьте семена чернокорня или репейника вдоль мышиных тропинок: они застревают в шерсти и вызывают у грызунов стресс, что заставляет их покинуть ваше жилище. Также мышей отпугнет запах аниса — достаточно опрыскать их ходы раствором нашатыря с анисом.

Можно сделать приманку: смешайте одну часть сахара с одной частью цемента и двумя частями муки, добавьте несколько капель растительного масла, который привлечет мышей. Если такие мыши попадутся кошкам, они останутся в живых, в отличие от тех, кто отравлен ядами.

Использование зоокумарина для отравления неэффективно, так как он вызывает сильную боль в кишечнике, и грызуны сообщают своим сородичам об опасности. Новые препараты, такие как Клерат, Шторм и Зерноцин, убивают мышей лишь через несколько дней после поедания, поэтому они не связывают их с угрозой и не предупреждают других о потенциальной опасности.

Отравленные животные представляют опасность для птиц и кошек.