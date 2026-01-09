Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трампа обвинили в варварстве 0 611

В мире
Дата публикации: 09.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трампа обвинили в варварстве
ФОТО: Global Look Press

МИД Кубы: США покидают международные организации, чтобы продолжать варварство.

Администрация президента США Дональда Трампа уклоняется от участия в международных организациях ради продолжения своего «варварства». С таким обвинением выступил глава МИД Кубы Бруно Родригес на своей странице в соцсети Х.

«Они выходят из пространств, созданных для продвижения международного права, устойчивого развития, гендерного равенства, биоразнообразия, борьбы с изменением климата и расизмом — тем, от обсуждения которых уклоняются и по которым предпочитают изоляционизм, чтобы продолжать варварство», — сказал он.

По его словам, данный шаг Вашингтона не вызывает удивления, поскольку с приходом Трампа США решили «отказаться от многосторонности». Министр отметил, что Штаты отказываются выполнять обязательства по поддержке развивающихся стран и вместо этого увеличивают свои военные расходы.

Ранее Трамп заявил о ненужности международного права. «Мне не нужно международное право», — отметил Трамп.

Читайте нас также:
#США #Дональд Трамп #Куба #изменение климата #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Новая война на пороге? Трамп дал пугающий сигнал одной исламской стране
Изображение к статье: Мужику нужно быть самураем. Иконка видео
Изображение к статье: Из-за ударов России 100 тысяч семей остались без света в украинском регионе
Изображение к статье: Сын свергнутого шаха Ирана призвал граждан страны к захвату городов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Семь бывших мэров Вильянди пристыдили нынешнего
В мире
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Воскресенье в Латвии - для снегопада не выходной
Наша Латвия
Изображение к статье: Никосия названа лучшим культурным направлением Европы в 2026 году
Культура &
Изображение к статье: Состоится забег, посвященный десятилетию существования Центра эпилепсии
Наша Латвия
Изображение к статье: Совет да любовь молодым. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Семь бывших мэров Вильянди пристыдили нынешнего
В мире
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Воскресенье в Латвии - для снегопада не выходной
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео