Аллергия — это проблема, которая может затронуть людей всех возрастов. Она может возникнуть внезапно: аромат, который вчера приносил удовольствие, сегодня может вызвать чихание, слезы или даже более серьезные последствия. Источником аллергии могут стать не только домашние животные, но и растения. Какие из них представляют наибольшую опасность для людей с аллергией?

Мнение ландшафтного дизайнера Ольги Вороновой:

— Наиболее известными как сильные аллергены являются следующие декоративные комнатные растения:

герань

папоротники

филодендрон

диффенбахия

алказия

цикламен

толстянка

Важно помнить, что наличие или отсутствие аллергической реакции на конкретное растение — это индивидуальная особенность. Однако у перечисленных растений непереносимость наблюдается чаще.

Особенно это касается герани и папоротников. Эфирные масла в листьях герани являются основными аллергенами, способными вызывать головные боли, иногда высыпания на коже и, в редких случаях, удушье. Папоротники, в свою очередь, выделяют мелкие споры, которые могут распространяться по помещению и вызывать проблемы с дыханием, включая сильный кашель.

Если вы занимаетесь выгонкой цветов зимой, имейте в виду, что сильные аллергические реакции могут вызвать:

лилии

гиацинты

Здесь «работают» интенсивные ароматы, которые не всем подходят. В то время как домашние орхидеи и тюльпаны, как правило, вызывают аллергию крайне редко. Вывод очевиден: при выборе комнатных растений учитывайте не только свои предпочтения, но и возможные реакции всех, кто живет с вами. В случае проявления аллергии на определенные растения лучше заменить их на гипоаллергенные, которых достаточно для удовлетворения самых изысканных вкусов.