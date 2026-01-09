По рекомендации врача-гигиениста Александры МАТВЕЕНКО, идеальным продуктом в холодное время года является суп, особенно приготовленный на мясном бульоне.

Холодные блюда быстро покидают желудок, что приводит к более частому ощущению голода. Напротив, горячая жидкая пища обладает высокой теплотворной энергией, согревая нас изнутри и активируя работу ферментативных систем.

Наиболее энергоемкими продуктами являются жидкие жиры, которые в изобилии содержатся в жирных сортах рыбы.

Кроме того, рыба богата омега-3 жирными кислотами и содержит особенно важный в осенне-зимний период витамин D, который укрепляет иммунитет и повышает устойчивость к инфекционным заболеваниям.