В фильтрах сорбционного типа обычно используется угольный порошок, однако некоторые микроорганизмы и вирусы могут проходить между его частицами. Бактерии, задержанные в сорбенте, не уничтожаются, а накапливаются, что может привести к их вымыванию струей из крана и попаданию в уже очищенную воду.
Фильтры с бактерицидными компонентами, например, содержащие соединения серебра, способны уничтожать микробов, но не вирусы.
Также надежны обратноосмотические фильтры. В них вода проходит через мембраны с наноразмерными порами, которые не пропускают микроорганизмы и вирусы.
