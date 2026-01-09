Baltijas balss logotype
Способны ли бытовые фильтры очищать воду от вирусов и бактерий? 0 268

Дом и сад
Дата публикации: 09.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Способны ли бытовые фильтры очищать воду от вирусов и бактерий?

Только некоторые из них.

 

В фильтрах сорбционного типа обычно используется угольный порошок, однако некоторые микроорганизмы и вирусы могут проходить между его частицами. Бактерии, задержанные в сорбенте, не уничтожаются, а накапливаются, что может привести к их вымыванию струей из крана и попаданию в уже очищенную воду.

Фильтры с бактерицидными компонентами, например, содержащие соединения серебра, способны уничтожать микробов, но не вирусы.

Также надежны обратноосмотические фильтры. В них вода проходит через мембраны с наноразмерными порами, которые не пропускают микроорганизмы и вирусы.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
