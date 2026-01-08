Снег является настоящим сокровищем для садоводов. В последние годы из-за климатических изменений летом овощные растения страдают от нехватки влаги в почве. Поэтому важно накопить как можно больше снега зимой на своем участке.

В особой необходимости в этом находятся посаженные под зиму лук-овсюжка, чеснок и многолетние культуры, такие как майоран, котовник, ревень, эстрагон и другие. Зимой не забывайте регулярно посещать участок, чтобы проверить, как чувствуют себя эти растения, и достаточно ли снега на них.

Чтобы задержать снег, если он выпал на вашем участке, рассыпьте на грядках лапник, хворост или установите специальные щиты. Не забудьте после сильного снегопада стряхнуть снег с плодовых деревьев. Для крупных деревьев удобно использовать жерди, обернутые мешковиной, чтобы избежать повреждения коры.

Также обратите внимание на наличие мышиных следов на снегу. Если вы их заметите, притопчите снег в этих местах, чтобы нарушить мышиные проходы и предотвратить повреждения. Иногда после оттепелей на снегу образуется плотная корка — наледь, которая затрудняет доступ воздуха. Ее необходимо разрушить, чтобы растения не задохнулись.