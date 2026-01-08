Несмотря на очевидные преимущества бега и его широкую популярность, многие люди, даже занимаясь этим видом активности, продолжают его не любить. Действительно, кому захочется бегать после рабочего дня? Гораздо приятнее погрузиться в горячую ванну с пеной! Как утверждают исследователи, эффект будет практически идентичен!

Если беговая дорожка вам больше не нравится, а зрелище спортсменов в парках вызывает у вас усталость, то учёные рекомендуют отказаться от идеи ежедневных пробежек. Существует множество альтернатив!

По данным Всемирной организации здравоохранения, около 25% взрослых не достигают минимальных норм физической активности. Рекомендуется заниматься не менее 150 минут в неделю в умеренном темпе или 75 минут в интенсивном. Но что делать, если у вас нет времени, мотивации или сил?

Исследователи из Университета Ковентри в Великобритании могут вас порадовать. Они выяснили, что регулярные горячие ванны могут «имитировать» многие преимущества ходьбы, бега и велоспорта. В ходе исследования они сравнили показатели людей, которые либо находились в гидромассажной ванне, либо занимались велоспортом в течение одинакового времени.

Как показали результаты, горячая вода способствует увеличению кровотока, повышению температуры тела и частоты сердечных сокращений так же, как и физические тренировки. Эти параметры могут улучшать здоровье сердечно-сосудистой системы, способствовать росту и восстановлению клеток, а также действовать как антидепрессант. Исследователи также отметили, что как бег, так и ванна могут снижать кровяное давление, уменьшать воспаление и даже влиять на уровень сахара в крови у людей с диабетом 2 типа.

Тем не менее, учёные предостерегли, что водные процедуры не помогут в борьбе с лишним весом, улучшением мышечной массы и плотности костей.

Автор исследования Чарльз Стюард подчеркивает, что выводы его команды имеют большое значение для всех, кто стремится поддерживать здоровье. «У многих людей по-прежнему отсутствует желание заниматься спортом. Они не хотят выполнять упражнения из-за нехватки времени и мотивации. У более пожилых людей или тех, кто страдает хроническими заболеваниями, физические нагрузки могут вызывать боль, что, очевидно, ограничивает как возможности, так и желание», — отметил Стюард. Он добавил, что, несмотря на это, физические упражнения остаются одним из лучших способов улучшить здоровье, поэтому, если у человека нет возможности заниматься спортом, сауна или ванна могут стать отличной альтернативой.