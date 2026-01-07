Baltijas balss logotype
Как правильно ставить свечи в храме на Рождество? 1 401

Дом и сад
Дата публикации: 07.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно ставить свечи в храме на Рождество?

В православной традиции свеча, зажигаемая перед иконой, символизирует молитву. Воск, из которого изготовлены свечи, олицетворяет раскаяние человека в своих грехах и его готовность служить Богу.

 

Подойдя к подсвечнику, необходимо зажечь свечу от других свечей и установить её на свободное место. После этого следует дважды перекреститься, приложиться к святыне, снова перекреститься и поклониться. Существует определённый порядок, который нужно соблюдать при установке свечей.

Первую свечу ставят Господу Иисусу Христу и перед иконой праздника. Затем зажигается свеча Божией Матери, после чего — Архангелу и святым угодникам.

Свечи, приобретаемые верующими в храме, имеют ещё одно важное духовное значение: они становятся добровольной жертвой человека Богу и Церкви. Поэтому не следует приносить свечи из других мест, так как покупка свечи — это жертва именно тому храму, в который человек пришёл помолиться.

Оставить комментарий

(1)
  • MG
    Max George
    7-го января

    Mani apkrāpa par 162 500 ASV dolāru pēc tam, kad uzticējos nepareizajiem cilvēkiem darījumā, ko uzskatīju par likumīgu kriptovalūtas darījumu. Es sazinājos ar Šveices vīrieti, kurš sevi uzdeva par pieredzējušu investoru, un laika gaitā es nosūtīju lielas summas bitkoinu, uzskatot, ka mani līdzekļi tiek profesionāli pārvaldīti. Kad mēģināju izņemt līdzekļus, viss apstājās, un es sapratu, ka esmu gandrīz visu zaudējis. Paldies, Brauna kungs iejaucās kritiskā brīdī un palīdzēja man atgūt 162 500 ASV dolāru vērtus bitkoinus. Viņa prasmes, profesionalitāte un izpratne par sarežģītiem kriptovalūtu krāpšanas gadījumiem bija iespaidīga. Esmu ārkārtīgi pateicīgs par viņa palīdzību, jo viņš ne tikai palīdzēja atgūt manus līdzekļus, bet arī atmaskoja iesaistītos krāpniekus. Kopš tā laika esmu ieteicis Brauna kungu citiem krāpniecības upuriem, draugiem un kolēģiem, kuri saskārās ar līdzīgām situācijām, un arī viņiem ir bijuši pozitīvi rezultāti. Nav kauns kļūt par šo sarežģīto un plēsonīgo shēmu upuri. Ziņojot par savu gadījumu un veicot pasākumus, jūs varat atgūt daļu vai visus zaudētos līdzekļus. Krāpšanas upuri var sazināties ar TRUSTWAVE CYBERDEFENSE, rakstot uz trustwave.cyberdefense@ Gmail com, lai saņemtu norādījumus un palīdzību...

    1
    4

