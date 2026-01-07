В православной традиции свеча, зажигаемая перед иконой, символизирует молитву. Воск, из которого изготовлены свечи, олицетворяет раскаяние человека в своих грехах и его готовность служить Богу.

Подойдя к подсвечнику, необходимо зажечь свечу от других свечей и установить её на свободное место. После этого следует дважды перекреститься, приложиться к святыне, снова перекреститься и поклониться. Существует определённый порядок, который нужно соблюдать при установке свечей.

Первую свечу ставят Господу Иисусу Христу и перед иконой праздника. Затем зажигается свеча Божией Матери, после чего — Архангелу и святым угодникам.

Свечи, приобретаемые верующими в храме, имеют ещё одно важное духовное значение: они становятся добровольной жертвой человека Богу и Церкви. Поэтому не следует приносить свечи из других мест, так как покупка свечи — это жертва именно тому храму, в который человек пришёл помолиться.