31 января православные верующие отмечают память Афанасия Великого, жившего в IV веке. Его считают основателем греческой церкви. В народном календаре этот день называется Афанасьевым, или Афанасием Ломоносом. Наши предки старались в это время оставаться дома, а если выходили, то обязательно с оберегом.

31 января в православных храмах отмечается память архиепископа Афанасия Великого, который жил в IV веке. Он родился в благочестивой христианской семье и с раннего возраста впитал веру в Бога и основы православия.

Согласно преданиям, будучи подростком, он активно проповедовал христианство среди сверстников из языческих семей и крестил многих из них в морских водах. В 21 год Афанасий стал диаконом Александрийской церкви, а после смерти своего предшественника был избран первосвятителем этой церкви, позже став епископом Александрии.

Возглавив Александрийскую Церковь, он продолжил борьбу с еретиками, начатую задолго до его избрания, за что был сослан в изгнание.

Вернувшись из ссылки, он продолжил открыто обличать ариан, как во время проповедей, так и через послания и богословские трактаты. Афанасий Великий, переживший четырех императоров, возглавлял Александрийскую Церковь до своей смерти.

Народный календарь: Афанасьев день

Наши предки считали Афанасьев день особенно сложным. Они верили, что в это время нечистая сила, выползавшая из-под земли во время Святок, когда народ веселился, была особенно опасной. Поэтому старались проводить больше времени дома, в кругу семьи.

Если приходилось покидать дом, они брали с собой чертополох, заготовленный с лета. Это растение носили в карманах, в петлицах и в подкладке одежды.

В Афанасьев день веточка чертополоха обязательно лежала на пороге: колдуны и ведьмы боялись его как огня. Этот оберег считался надежной защитой от всех бед и напастей.

Что следует сделать в Афанасьев день

В Афанасьев день, посвященный памяти основателя греческой церкви, рекомендуется посетить храм и участвовать в молебне. Первосвятитель Афанасий Великий считается покровителем семей.

С давних времен к святому обращались за помощью в выборе жизненного пути. Он помогает людям, попавшим в трудные жизненные ситуации, дарует мудрость и терпение, способствует просвещению как детей, так и взрослых.

В старину в Афанасьев день было принято хорошо кормить уток и гусей зерном. Это дало повод называть народный праздник также Гусиным днем или просто Афанасием.

Кроме того, у этого события есть еще одно название — Афанасий Ломонос. Ломоносом этот день прозвали за то, что 31 января (18 января по старому стилю) обычно стояли лютые морозы. «Мороз за нос ленивых хватает, а перед проворными шапку снимает», — говорили наши предки, намекая на необходимость быть активными в холодную погоду.

Несмотря на запреты священников, в Афанасьев день люди выстраивались в очереди к знахаркам. Во-первых, чтобы снять порчу после Святок, во-вторых, чтобы запастись зельем, защищающим от злых духов.

В Афанасьев день было принято очищать жилье от всего, что могли принести люди с плохой энергетикой. Хотя таких понятий в обиходе не существовало, злости, зависти и негатива было предостаточно.

Афанасьев день: народные приметы

Заботливые крестьяне, думая о будущем урожае, знали: если в Афанасьев день снег трещит под ногами от мороза, летом будет много пшеницы. Если за окнами наблюдается оттепель, лето будет дождливым, и урожай не порадует.

Если в Афанасьев день на улице завывает вьюга, весна придет с опозданием. Если на закате не видно облаков, это предвещает продолжительное похолодание. Однако холод не пугал крестьян, так как они знали, что промерзшая земля даст больше урожая.

Афанасьев день: что не следует делать

В Афанасьев день наши предки старались меньше спать, так как знали, что можно ненароком проспать свое счастье. Они избегали есть с ножа, считая, что острые предметы обладают магической силой, способной внести разлад. В Афанасьев день запрещается:

Крестить мальчиков — когда они вырастут, могут быстро потерять «мужскую силу».

Класть вещи (любые) крест-накрест — это приведет к проблемам со здоровьем.

Смотреть в разбитое зеркало — души умерших родственников могут поселиться в доме.

Менять место жительства — в новом жилище будет сложно найти мир и покой.