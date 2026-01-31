Водителю пришлось съехать в кювет сознательно – новые детали аварии автобуса на Вентспилсском шоссе 2 3174

ЧП и криминал
Дата публикации: 31.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Водителю пришлось съехать в кювет сознательно – новые детали аварии автобуса на Вентспилсском шоссе
ФОТО: скриншот видео TV3

В пятницу утром недалеко от Кудры, на Вентспилсском шоссе, произошла авария с участием автобуса, следовавшего в Ригу. В транспортном средстве находились 20 пассажиров. Это был единственный автомобиль, участвовавший в инциденте, и, к счастью, никто не пострадал. Водитель автобуса сознательно принял решение съехать в кювет, чтобы дать другому водителю завершить манёвр обгона и избежать гораздо более тяжёлой аварии.

Люк на крыше перевёрнутого автобуса — единственный способ попасть внутрь после аварии. По перевёрнутому транспортному средству ходит водитель, собирая рассыпавшиеся вещи, рассказывает передача Degpunktā (ТВ3).

Автобус следовал по маршруту из Талси в Ригу. Согласно имеющейся информации, водитель съехал с дороги, чтобы избежать столкновения с другим транспортным средством.

Как рассказал сам водитель автобуса, колонна автомобилей двигалась в сторону Риги. Один из водителей легковой машины решил обогнать автобус, но в этот момент по встречной полосе также ехали автомобили. Тогда водитель автобуса принял решение съехать на обочину, чтобы не допустить более серьёзного столкновения.

В автобусе находились около 20 пассажиров, и, к счастью, никто из них не пострадал. Пассажиры всё же смогли добраться до места назначения, хоть и с опозданием.

«Скорее всего, с другим автобусом, который следовал по этому маршруту, потому что водитель сказал, что все уже уехали дальше», — прокомментировал руководитель отдела пассажирских перевозок «Talsu autotransports» Марек Бидзанс.

На замечание, что, по-видимому, пассажиры были пристёгнуты ремнями безопасности, раз никто не получил травм при таком падении, Бидзанс ответил: «Да, ведь во всех наших автобусах после каждой остановки появляется информация с просьбой пристегнуться, и на табло также указывается, что нужно пристегнуться. Так что эта информация доступна постоянно. Пассажиры тоже становятся более сознательными и пристёгиваются».

В автобусе имеется видеозапись, которую полицейские смогут проверить, чтобы выяснить, действительно ли авария произошла так, как её описывает водитель. После того как автобус будет извлечён из кювета, его отправят на ремонт, чтобы он впоследствии мог вернуться на линию.

#ремонт #происшествие #транспорт #безопасность #пассажиры #дорожное движение
Автор - Юлия Баранская
Автор - Юлия Баранская
