Рижская дума требует освободить участок в Скансте, на котором пятидесятническая христианская община 30 лет назад построила внушительную церковь. Муниципалитет указывает, что договор о безвозмездной аренде земли истёк, приватизация не была инициирована, а суд первой инстанции вынес решение в пользу думы. Община отказывается покидать территорию и называет отказ продлить аренду несправедливым отнятием собственности, сообщают Новости ТВ3.

На полу в зале общины стоят 18 люстр, которые верующие собираются подвесить к потолку. Там же — старые кресла из советских кинотеатров. Общий зал действительно огромен — более 700 квадратных метров.

Глава общины Георгий Шумер, приехавший из Украины в Латвию в 1980-е годы, с удовольствием рассказывает, как после распада советской власти своими силами была построена эта грандиозная постройка. В начале 1990-х община попросила у Рижской думы участок — был предоставлен этот, площадью 9000 м², в безвозмездную аренду на 30 лет. Верующие привезли туда ненужные в 90-е железобетонные конструкции, из которых и сформировали каркас здания. Рядом всё ещё стоит подъёмный кран, использовавшийся при строительстве.

«Своими руками строили, на пожертвования, люди приезжали, работали. Сейчас здание стоит около трёх миллионов. Я вырос в советское время, как христианин знаю, как тогда всё отнимали. Получается, и сейчас можно отнять без оснований — только потому, что не продлили договор!» - говорит руководитель христианской общины «Гефсимания» Георгий Шумер.

Недвижимость обширна: рядом с большим молитвенным залом — жилая зона с 11 комнатами и двумя квартирами. На улице построен ещё один, чуть меньший, дом. Формально постройки не сданы в эксплуатацию, но они заселены, в зале регулярно проходят богослужения. Здесь также проживают беженцы из Украины. Община покидать это место добровольно не собирается.

«Если нас будут выгонять силой — устроим митинги, выйдем на улицы. Но добровольно, как они хотят — не отдадим! (Вопрос: и что, если они вызовут полицию, что вы будете делать?) Они уже сказали, что в следующий раз приедут с полицией. (И вы действительно останетесь тут, баррикадируясь?) Если закроют здание — будем на улице. Если выгонят с участка — будем пикетировать на тротуаре. Мы не отступим!» - заверяет Шумер.

Пастор также жалуется, что на общину наложена дополнительная финансовая нагрузка: суд обязал верующих выплатить Рижской думе судебные издержки — почти 10 000 евро.

Рижская дума в письменном ответе поясняет, что право безвозмездного использования участка общиной «Гефсимания» вытекает из договора аренды, заключённого в 1994 году. В нём было предусмотрено право строить здание, являющееся отдельным объектом недвижимости, только на срок действия договора — 30 лет.

«Хотя общине неоднократно предоставлялась соответствующая информация, она не инициировала приватизацию или отчуждение земли, принадлежащей самоуправлению. В этой ситуации муниципалитету в соответствии с нормативными актами пришлось урегулировать возникшую правовую ситуацию. Поскольку община отказалась решать вопрос мирным путём, самоуправление обратилось в суд, и первая инстанция полностью удовлетворила требования муниципалитета», - рассказала координатор проектов Рижского самоуправления Инета Миглане.

Дума подчёркивает, что не обязана передавать своё имущество в безвозмездное пользование третьим лицам — это её право, реализация которого должна соответствовать закону и принципам целесообразности.

«После урегулирования конкретного юридического спора — согласно решению суда или мировому соглашению — самоуправление сможет принять решение о дальнейших действиях в отношении своей собственности. Следует учитывать, что община обязана будет оплатить аренду земли до вступления в силу соответствующего решения и его полного исполнения», - уточнила Миглане.

Суд первой инстанции уже встал на сторону думы, но община намерена обжаловать решение и пройти все судебные инстанции. Зная, насколько медленно протекают судебные процессы в Латвии, верующие не опасаются быстрого выселения — они готовы подавать жалобы и в европейские судебные инстанции.

