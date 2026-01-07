Созревание плодов контролируется фитогормонами, которые выделяет само растение. Однако личинки насекомых, развивающиеся внутри фруктов, заинтересованы в том, чтобы плод быстрее стал спелым: мягкая и сладкая мякоть является более питательной и легче усваивается.

В связи с этим личинки также выделяют фитогормоны или их аналоги, которые замедляют рост фрукта и запускают процесс его созревания.

Червивые плоды имеют все признаки спелости, но, как правило, они значительно меньше здоровых фруктов и часто обладают неправильной формой.