Гастроэнтеролог рассказала, почему не стоит ложиться после еды

Дом и сад
Дата публикации: 07.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Гастроэнтеролог рассказала, почему не стоит ложиться после еды

Врач-гастроэнтеролог и терапевт Наталья Булдакова предостерегает от лежания после приема пищи, чтобы избежать негативных реакций со стороны пищеварительной системы.

 

По словам специалиста, организму проще переваривать пищу в вертикальном положении, тогда как лежа процесс пищеварения замедляется.

Это может вызвать вздутие, отрыжку или изжогу.

«Обычно рекомендуется подождать не менее 30 минут после еды, прежде чем ложиться. Тем не менее, если вы хотите немного отдохнуть в полулежачем положении, это время можно сократить», — пояснила эксперт.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
