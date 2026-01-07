Врач-гастроэнтеролог и терапевт Наталья Булдакова предостерегает от лежания после приема пищи, чтобы избежать негативных реакций со стороны пищеварительной системы.

По словам специалиста, организму проще переваривать пищу в вертикальном положении, тогда как лежа процесс пищеварения замедляется.

Это может вызвать вздутие, отрыжку или изжогу.

«Обычно рекомендуется подождать не менее 30 минут после еды, прежде чем ложиться. Тем не менее, если вы хотите немного отдохнуть в полулежачем положении, это время можно сократить», — пояснила эксперт.