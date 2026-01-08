Baltijas balss logotype
Благотворительная организация ищет деньги на ремонт дома семьи Шекспира

Культура &
Дата публикации: 08.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Hall's Croft

Hall's Croft

Британская благотворительная организация Shakespeare's Stratford Trust запустила кампанию по сбору средств в размере 500 тысяч долларов на восстановление исторического дома Hall's Croft. Согласно заявлению фонда, недавняя акция вандализма и наезда автомобиля причинили значительный ущерб фасаду, стенам и интерьеру здания XVII века, угрожая его целостности как культурного наследия.

Hall's Croft, расположенный в Стратрфорде-на-Эйвоне, — это двухэтажный дом с аптекой, где Шекспир часто останавливался после возвращения из Лондона. Дом является музеем и ежегодно привлекает более 300 тысяч посетителей, согласно данным Национального фонда Великобритании (National Trust), подчеркивая его роль в сохранении наследия великого драматурга. Авария произошла вечером 20 ноября 2025 года, когда неуправляемый автомобиль на высокой скорости врезался в ограду и фасад здания, повредив викторианские кирпичи и дубовые балки. Никто не пострадал, но эксперты оценивают ремонтные работы в 500 тысяч долларов, включая реконструкцию поврежденных частей и меры по защите от будущих инцидентов.

По словам исполнительного директора фонда, доктора Эммы Хиллтон, Hall's Croft — не просто дом, а живая часть шекспировской истории: здесь родилась дочь Шекспира, Сьюзанна, и проходили семейные встречи. «Это место вдохновляет миллионы, но требует срочной защиты», — заявила она. Кампания, запущенная на платформе JustGiving, уже собрала предварительные пожертвования от более 2 тысяч человек, включая вклады от патронов вроде актеров театра «Ройал Шекспир Компани». Успех подобных инициатив ранее демонстрировали кампании по сохранению других шекспировских объектов, такие как театр «Глобус» в Лондоне, где в 2023 году собрали 1 млн долларов для восстановления после пожара.

Для усиления безопасности фонд планирует установить камеры слежения и барьеры вокруг объекта, что обойдется в дополнительные 50 тысяч долларов. По данным полиции Уэст-Мидлендс, инцидент расследуется как несчастный случай, но он подчеркивает растущие вызовы для охраны исторических объектов в туристических районах. Шекспир умер в 1616 году, и его дом в Стратрфорде — Anne Hathaway's Cottage — уже получал 20 млн долларов на ремонт в 2019 году, показывая стойкую актуальность наследия литератора в современном мире.

#история #благотворительность #туризм #безопасность #культура #пожертвования
