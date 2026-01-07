Да, наблюдения за влиянием Луны на растения ведутся с древнейших времен.

Как сообщил биолог Иван РУССКИХ, в античных источниках, таких как произведения греческого поэта Гесиода, жившего в VIII веке до нашей эры, встречаются упоминания о том, что лунные циклы оказывают влияние на рост, структуру и некоторые характеристики растений. Эти наблюдения неоднократно фиксировались в древних текстах.

Несмотря на географическую удаленность авторов, результаты их наблюдений часто совпадают. На этой исторической основе и на ограниченном количестве научных исследований сформирован биодинамический подход к сельскому хозяйству, при котором лунные ритмы применяются в качестве календаря для планирования сельскохозяйственных работ, таких как обработка почвы, посев семян, посадка растений и сбор урожая.