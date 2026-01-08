Baltijas balss logotype
Калифорнийский стартап вывел на рынок системы акустического пожаротушения

Техно
Дата публикации: 08.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Высокие технологии следят за возникновением огня.

Высокие технологии следят за возникновением огня.

Тестовые установки от Sonic Fire Tech успешно гасят очаги пламени с расстояния до 7,5 м.

Калифорнийская компания Sonic Fire Tech завершает установку 50 тестовых систем пожаротушения на домах добровольцев, которые хотели бы заменить воду в борьбе против огня чем-то более эффективным. Например, инфразвуковым излучением – эту технологию разработал основатель компании Джефф Брудер. В бытность инженером НАСА он исследовал преобразование тепловой энергии и знает, как наиболее просто погасить пламя. Нужно всего лишь отсечь кислород от контакта с топливом.

Принцип акустического тушения огня известен давно, он опирается на понимание динамики горения. Если воздействовать на молекулы кислорода при помощи вибрации, они будут «разлетаться» в пространстве вместо того, что попадать на поверхности, уязвимые к возгоранию. А без кислорода горение невозможно, поэтому пламя потухнет само собой. Сложность заключается в практической реализации таких систем пожаротушения.

infrazvuk.jpg

Известно, что в DARPA в 2008-2011 годах экспериментировали с акустическими системами для дистанционного управления пламенем. Схожие установки создавались различными исследователями, но в них использовались колебания на частотах от 30 до 60 Гц, что не слишком приятно для человеческого уха. Инфразвук неслышен, плюс распространяется дальше без искажений.

Тестовые установки от Sonic Fire Tech успешно гасят очаги пламени с расстояния до 7,5 м. Предполагается, что их будут использовать для защиты непосредственно строений, которые оснастят датчиками, чтобы система включалась только при приближении огня и на короткое время. Бороться с лесными пожарами таким способом бесполезно – там образуются слишком мощные тепловые потоки и завихрения, которые не разрушить никакими колебаниями.

#безопасность #технологии #Калифорния
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
