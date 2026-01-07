Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Основы здорового сна: какие продукты способствуют качественному сну 0 245

Дом и сад
Дата публикации: 07.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Основы здорового сна: какие продукты способствуют качественному сну

Качество нашего сна оказывает значительное влияние на общее состояние и здоровье. Для достижения хорошего сна необходимо учитывать множество факторов, среди которых важную роль играет питание. Какие продукты помогут вам крепко спать?

 

Ученые давно установили связь между качеством сна и рационом питания. Неправильное питание может привести к нарушениям сна, а нехватка сна, в свою очередь, может сказаться на режиме питания и привести к перееданию. Считается, что недостаток сна заставляет нас тянуться к продуктам, богатым жирами и углеводами, поскольку организм пытается повысить свою активность и не засыпать, когда необходимо оставаться бодрым.

Однако этот процесс может действовать и наоборот. Здесь ключевую роль играют гормоны, в частности, мелатонин, который регулирует сон. Мелатонин вырабатывается в мозге, и его уровень и эффективность зависят от нашего питания. Одним из основных факторов, влияющих на уровень мелатонина, является потребление белка триптофана. Эта незаменимая аминокислота служит строительным материалом для белков, и наш организм не может синтезировать ее самостоятельно, поэтому мы должны получать ее из пищи.

Существуют и другие полезные для сна вещества, такие как витамины группы В и магний. Они необходимы, так как способствуют лучшему усвоению триптофана. Если ваш организм испытывает трудности с выработкой мелатонина, возможно, вам не хватает триптофана, витаминов группы В или магния.

Как же можно получить эти важные вещества? Одним из ярких примеров «успокаивающей» пищи перед сном является теплое молоко. Молочные продукты не только являются отличным источником триптофана, но также содержат магний и витамины группы В! Поэтому молоко может помочь вам быстрее заснуть. Орехи также богаты необходимыми веществами, способствующими усвоению триптофана.

Рыба — это превосходный источник триптофана и витаминов группы В. Регулярное употребление рыбы в рационе может способствовать здоровой выработке мелатонина. Бобовые, такие как фасоль и чечевица, также содержат значительное количество этих элементов.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Действительно ли червивые фрукты созревают быстрее?
Изображение к статье: Почему похмелье может быть положительным знаком
Изображение к статье: Гастроэнтеролог рассказала, почему не стоит ложиться после еды
Изображение к статье: Использование лунного календаря в древние времена

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Высокие технологии следят за возникновением огня. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Мошенники рассылают SMS от имени СГД
ЧП и криминал
Изображение к статье: Hall's Croft
Культура &
Изображение к статье: Бунт на корабле: представители Гренландии обвинили Данию в неоколониализме и потребовали прямых переговоров с США
В мире
1
Изображение к статье: Строители требуют от Рижской думы более 2,4 миллиона евро компенсации. За что?
Наша Латвия
Изображение к статье: Иностранные войска в Украине - «законные боевые цели» - РФ
В мире
2
Изображение к статье: Высокие технологии следят за возникновением огня. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Мошенники рассылают SMS от имени СГД
ЧП и криминал
Изображение к статье: Hall's Croft
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео