Ученые давно установили связь между качеством сна и рационом питания. Неправильное питание может привести к нарушениям сна, а нехватка сна, в свою очередь, может сказаться на режиме питания и привести к перееданию. Считается, что недостаток сна заставляет нас тянуться к продуктам, богатым жирами и углеводами, поскольку организм пытается повысить свою активность и не засыпать, когда необходимо оставаться бодрым.

Однако этот процесс может действовать и наоборот. Здесь ключевую роль играют гормоны, в частности, мелатонин, который регулирует сон. Мелатонин вырабатывается в мозге, и его уровень и эффективность зависят от нашего питания. Одним из основных факторов, влияющих на уровень мелатонина, является потребление белка триптофана. Эта незаменимая аминокислота служит строительным материалом для белков, и наш организм не может синтезировать ее самостоятельно, поэтому мы должны получать ее из пищи.

Существуют и другие полезные для сна вещества, такие как витамины группы В и магний. Они необходимы, так как способствуют лучшему усвоению триптофана. Если ваш организм испытывает трудности с выработкой мелатонина, возможно, вам не хватает триптофана, витаминов группы В или магния.

Как же можно получить эти важные вещества? Одним из ярких примеров «успокаивающей» пищи перед сном является теплое молоко. Молочные продукты не только являются отличным источником триптофана, но также содержат магний и витамины группы В! Поэтому молоко может помочь вам быстрее заснуть. Орехи также богаты необходимыми веществами, способствующими усвоению триптофана.

Рыба — это превосходный источник триптофана и витаминов группы В. Регулярное употребление рыбы в рационе может способствовать здоровой выработке мелатонина. Бобовые, такие как фасоль и чечевица, также содержат значительное количество этих элементов.