Манго и авокадо становятся особенно популярными в зимний период — их сезон в самом разгаре. Если вы хотите добавить новый зеленый элемент в свой дом, попробуйте прорастить косточки любимых фруктов. Процесс несложен и приносит массу удовольствия. Мы расскажем, как это сделать.

Важно отметить, что вырастить плодоносящее дерево в условиях квартиры вряд ли удастся. В наших широтах они не достигают значительных размеров. Однако даже при должном уходе плодов можно ожидать не ранее чем через 3–5 лет. Проращивание косточек — это скорее увлекательное занятие и наглядный урок ботаники для детей.

Как прорастить авокадо

Для повышения шансов на успешное прорастание выбирайте спелый авокадо сорта Хасс с темной кожурой. Он не должен быть переспелым и черным. Плоды с гладкой светлой кожурой часто поставляются незрелыми, что снижает вероятность их прорастания. Оптимально, если косточка крупная — это свидетельствует о хорошем потенциале роста.

Процесс проращивания косточки открытым способом:

Осторожно извлеките косточку из авокадо, используя руки или нож. Промойте ее под водой, чтобы удалить остатки мякоти.

С помощью ножа вскройте коричневую оболочку семени и удалите ее. Затем отрежьте 0,5–1 см от плоской нижней части косточки. Это ускорит процесс прорастания.

Найдите «экватор» косточки и воткните 2–4 зубочистки чуть выше него, чтобы закрепить ее на стакане.

Налейте в прозрачный стакан отстоянную или фильтрованную воду так, чтобы она покрывала 1/3 косточки, избегая попадания в места прокола зубочистками.

Поместите косточку в стакан. Раз в неделю меняйте воду и промывайте стакан. Примерно через 2–3 недели, в зависимости от освещения и температуры, косточка начнет прорастать.

Когда корни достигнут 3 см, можно высаживать косточку в грунт, оставив примерно половину на воздухе. Выберите небольшой горшок (10 см в диаметре) и хорошо дренированный грунт для пальм, добавив перлит или вермикулит.

Процесс проращивания косточки авокадо закрытым способом:

Повторите шаги 1–2 из предыдущего списка. Подготовьте горшок и хорошо дренированный грунт для пальм.

Высадите косточку так, чтобы в грунте находилась только 1/3 ее объема.

Сбрызните ее из пульверизатора и накройте бутылкой с срезанным донышком. Один-два раза в неделю сбрызгивайте косточку и открывайте крышку бутылки для проветривания. Ожидайте появления новых ростков от 2 недель до месяца.

Деревце авокадо вырастает красивым, с широкими раскидистыми листьями. Подкармливайте его спустя 4–6 месяцев после проращивания удобрениями для декоративно-лиственных растений. Летом это нужно делать раз в 2 недели, осенью и зимой — раз в месяц.

Идеальные условия для авокадо — температура 22–28 °C летом и 20–22 °C зимой, а также влажность от 40 до 70%. Регулярно увлажняйте листья растения из пульверизатора или используйте увлажнитель воздуха.

Как прорастить манго

Для проращивания подойдет косточка спелого манго — можно использовать и переспелый плод, хотя его вкус будет менее приятным.

Извлеките косточку из манго и тщательно промойте ее от мякоти. Осторожно вскройте боковую часть косточки ножом, стараясь не повредить внутреннюю часть.

Внутри вы найдете семя, напоминающее фасолину. Замочите его на 10 минут в растворе марганцовки или используйте перекись водорода (1 ч. л. на стакан воды). Сажать семечко нужно сразу после извлечения из плода — подсушенная косточка не прорастет.

После извлечения семечка промойте его, заверните в мокрую марлю или бумажное полотенце и поместите в пакет, который затем положите в закрытый контейнер.

Обязательно разместите косточку в темном и теплом месте. В отличие от авокадо, которому требуется яркий свет, манго предпочитает темноту и тепло. Место рядом с радиатором отопления подойдет идеально.

Примерно раз в неделю доставайте косточку из пакета и смачивайте марлю или салфетку из пульверизатора.

Через пару недель должны появиться ростки из семечка. Посадите его в просторный горшок так, чтобы 1/4 косточки осталась снаружи.

Поддерживайте влажность и оптимальный полив растения — это тропический житель, поэтому вода для него крайне важна. Однако избегайте переувлажнения.

Как видите, вырастить домашнее растение из подручных средств не так сложно.

Проращивание косточек — это экологически чистая практика, способствующая стилю жизни zero waste и помогающая снижать уровень загрязнения воздуха в вашем доме.