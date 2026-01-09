В пятницу утром дорожные условия на автодорогах государственного значения в целом удовлетворительные по всей Латвии, за исключением участка Таллинского шоссе от перекрёстка Туи до Айнажи, свидетельствует обобщённая информация ГАО «Латвийские государственные дороги» (ЛГД), пишет ЛЕТА.

На региональных автодорогах затруднено движение по всей Латвии, за исключением окрестностей Кулдиги, Елгавы, Айзкраукле, Екабпилса, Резекне и Смилтене.

В целом ситуация на основных дорогах в пятницу утром лучше, чем в предыдущие дни этой недели, однако следует учитывать, что во второй половине дня ситуация может существенно измениться, поскольку синоптики прогнозируют сильную метель, из-за которой на дорогах могут образоваться сугробы.

В пятницу утром в очистке и посыпке заснеженных и скользких участков дорог задействовано десять единиц зимней техники. Работы по обслуживанию выполняются в порядке приоритета, основное внимание уделяется автодорогам с наибольшей интенсивностью движения, информирует ЛГД.