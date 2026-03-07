Премьер Польши назвал Россию вероятным победителем в ситуации на Ближнем Востоке

Дата публикации: 07.03.2026
Туск: кто победитель, если США могут отменить санкции в отношении нефти из РФ?

Премьер-министр Польши Дональд Туск в социальной сети Х выразил мнение, что вероятным победителем в ситуации на Ближнем Востоке станет Россия.

«Война на Ближнем Востоке продолжается, и хаос распространяется. Цены на нефть растут. Вашингтон может отменить санкции в отношении российской нефти. Кто здесь настоящий победитель?» — написал Туск.

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в ответ ему посчитал, что победителем точно не будут «бюрократы из ЕС, которые принимали неправильные решения и ставили под угрозу энергетическую безопасность Евросоюза».

Ранее исполнительный директор Национального совета по энергетическому доминированию США Джаррод Эйген заявил, что США планируют захватить нефтяные запасы Ирана.

#Иран #США #ближний восток #нефть #Россия #политика
Видео