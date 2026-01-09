Комитет Рижской Думы по финансовым и административным вопросам, среди рабочих органов столичного самоуправления — первый среди равных, ибо его по традиции возглавляет мэр. В настоящее время Виестурсу Клейнбергсу («Прогрессивные») содействуют также все трое его боевых замов.

В такой компании 8 января состоялось первое заседание 2026 года, где выявились тенденции, предваряющие новый бюджет мэрии.

Всё во имя Эйропы

По сметам, которые утвердили под началом нашего бургомистра, и не скажешь, что у нас такая уж экономия. Так, Комитет одобрил участие города в программе «Граждане, равноправие, права и ценности». «Цель проекта – поделиться примерами хорошей практики, способствуя вовлечению жителей в общество и активному участию в демократической жизни Европейского Союза, улучшая деятельность в сфере молодежной политики и повышая компетенции и знания, принимающих решения, молодежных работников и молодежи. Общий бюджет проекта – 261 495 евро, бюджетная часть проекта – 38 000 евро».

В общем, для решения проблем, вытекающих из глобализации — в Риге создадут некое, новое, молодежное пространство. Срок исполнения — до конца 2027 года. Завизировал все это дело и.о. руководителя Департамента образования, культуры и спорта Рижской Думы Иварс Баламовскис.

Со своей стороны, программа межрегионального сотрудничества Interreg Europe по «разработке интегрированной и долгосрочной стратегии городского развития», предполагает бюджет в 163,3 тысячи евро, из которых 16 330 евро пойдет из средств самоуправления государственного города Рига.

Комитет по финансам также принял концептуальное решение — на мероприятия в Риге, которые будет посещать более 30 000 человек, выплачивать дотацию до 300 000 евро. Отдельно указано условие – «по меньшей мере 20% иностранных посетителей».

Вероятно, так уже закладывается основа для спонсирования широкомасштабного, гремящего шоу на Луцавсале. На котором регулярно происходят скандалы с обнаружением наркотиков и лиц в состоянии интоксикации. Летом прошлого года организаторы были обижены недостаточным вниманием РД и намекнули, что подыщут новую локацию. Но что же, скажем, при проведении концерта будут паспорта у публики проверять? В любом случае, на каждого посетителя массовой тусовки из средств налогоплательщиков выдадут по 10 евро.

Для того, чтобы определить — подпадает ли клиентура под цель «Рига — международно узнаваемая, значимая и конкурентоспособная метрополия Северной Европы». «Это одновременно укрепляет также экономический рост Риги и ее присутствие в международном медийном пространстве...» Данные формулировки подписал сам мэр!

Агентству добавили два миллиона

Любимым детищем РД, судя по плану Комитета, является Рижское агентство инвестиций и туризма. К его задачам на 2026 год причислен 5-7-процентный прирост числа путешественников в столицу.

Предполагается, что такое увеличение позволит «способствовать возвращению туристического потока на предкризисный (пандемии Covid-19) уровень». Будут маркетинговые кампании — в Германии, Великобритании, Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии, Литве, Эстонии, Испании, Италии, Франции и Нидерландах.

Популяризировать Ригу намереваются в рамках подготовки к 825-летию в этом году. Причем рекламные статьи предполагается помещать в «мировых топ-медиа», наряду с такими грандиозными городами, как Рим, Барселона, Берлин, Стокгольм. На все-про все, Агентству добавят еще 2 миллиона. Средства эти будут изысканы из «дополнительно полученной дотации общих доходов самоуправления Риги».

Здесь, по мнению Вашего автора, отцам города несколько изменило чувство масштаба. При всем уважении к наследию и культурным традициям, наш город все-таки куда ближе к более скромным представителям из числа европейских столиц. Так что надо было бы равняться, к примеру, на опыт Братиславы.

Что хочет оплатить Центр жителей окраин

Вышеназванная структура должна бы улучшать положение микрорайонов Риги. На самом деле, с жилмассивами у нас все в порядке настолько, что даже имеющееся скромное финансирование «Программа развития окраин» на 2026 год – по предложению этого самого Центра! – перенаправляется на подводку электричества на Домскую площадь (100 000 евро) и новые торговые модули на улицах (121 875 евро).

Что называется, по просьбам трудящихся.

Тотальная оцифровка

Весьма существенно выглядит и увеличение финансирования Рижского цифрового агентства — на 3 880 618 евро, или до 20 379 895 евро. Но никакого особенного развития в компьютерной сфере для рижан не ожидается — это «необходимые материалы, основные средства, инвентарь, ремонтные работы, которые превышают контрольную цифру...» .

На одну только оплату легальных лицензий Microsoft, Рига потратит 2 818 040 евро. Здесь стоило бы обратить внимание, что в мире ЭВМ уже многие года устоялся «свободный софт» – т.е. программы, за которые не нужно платить ни цента, и, которые выполняют все те же функции, что хваленые, заокеанские, продукты! Но, видимо, местным компьютерным гуру оно неведомо. Или же, по какой-то причине, платить компании из США — выгодно.

Но не одни только американцы взимают средства просто за бренд. Скажем, родное латвийское государство требует от Риги выплаты 12 000 евро — как пошлину по праву пользования единым номером самоуправления – 1201.

Кроме прочего, в 2026 году часть баз данных самоуправления претерпят «миграцию в облака». Таким образом, физически эта совокупность информации более не будет храниться в Латвии, но — на удаленных серверах где-то там, на Западе. Так что, если, скажем, очередной обрыв кабеля в Балтийском море — то будет печалька. В деньгах, для Риги, это обойдется опять-таки в 125 000 евро по 2 базам.

Электронная Рига старается шагать в ногу со временем, потому 124 005 евро мы потратим в текущем году на услуги аналитики данных и искусственного интеллекта. У столицы Латвии в скором будущем появится «цифровой двойник». Но и старенький добрый телефончик не забудем — 99 000 евро отнесли к «платформе фиксированной связи».

Пароли и явки

Среди прочего, обратим внимание на понятие «привилегированных пользователей (администраторов)». Рижское цифровое агентство осуществляет и управление компьютерами депутатов, избранных в муниципалитет. Соответственно, высылает постоянные требования по перезагрузке рабочих станций, установке новых паролей и тому подобных действий, без которых участие в деятельности РД попросту невозможно.

Ведь чтобы юридически считаться участником заседания Думы или Комитета, необходимо подключиться через систему ELISS и персональную авторизацию. Чтобы потом все голосования были зафиксированы бесстрастной электроникой.

Впрочем, может, оно и к лучшему — спустя много лет можно будет безошибочно выяснить, кто и как распределял деньги налогоплательщиков в условиях объявленной экономии средств.