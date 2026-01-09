Baltijas balss logotype
Американская компания получит из бюджета Риги 2,8 млн евро: как делят деньги рижан 8 10596

Политика
Дата публикации: 09.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мэр Риги (справа) и министр сообщений Атис Швинка, его сопартиец по «Прогрессивным», довольны тем, что к нам будет ходить эстонский дизельный поезд.

Мэр Риги (справа) и министр сообщений Атис Швинка, его сопартиец по «Прогрессивным», довольны тем, что к нам будет ходить эстонский дизельный поезд.

ФОТО: LETA

Комитет Рижской Думы по финансовым и административным вопросам, среди рабочих органов столичного самоуправления — первый среди равных, ибо его по традиции возглавляет мэр. В настоящее время Виестурсу Клейнбергсу («Прогрессивные») содействуют также все трое его боевых замов.

В такой компании 8 января состоялось первое заседание 2026 года, где выявились тенденции, предваряющие новый бюджет мэрии.

Всё во имя Эйропы

По сметам, которые утвердили под началом нашего бургомистра, и не скажешь, что у нас такая уж экономия. Так, Комитет одобрил участие города в программе «Граждане, равноправие, права и ценности». «Цель проекта – поделиться примерами хорошей практики, способствуя вовлечению жителей в общество и активному участию в демократической жизни Европейского Союза, улучшая деятельность в сфере молодежной политики и повышая компетенции и знания, принимающих решения, молодежных работников и молодежи. Общий бюджет проекта – 261 495 евро, бюджетная часть проекта – 38 000 евро».

В общем, для решения проблем, вытекающих из глобализации — в Риге создадут некое, новое, молодежное пространство. Срок исполнения — до конца 2027 года. Завизировал все это дело и.о. руководителя Департамента образования, культуры и спорта Рижской Думы Иварс Баламовскис.

Со своей стороны, программа межрегионального сотрудничества Interreg Europe по «разработке интегрированной и долгосрочной стратегии городского развития», предполагает бюджет в 163,3 тысячи евро, из которых 16 330 евро пойдет из средств самоуправления государственного города Рига.

Комитет по финансам также принял концептуальное решение — на мероприятия в Риге, которые будет посещать более 30 000 человек, выплачивать дотацию до 300 000 евро. Отдельно указано условие – «по меньшей мере 20% иностранных посетителей».

Вероятно, так уже закладывается основа для спонсирования широкомасштабного, гремящего шоу на Луцавсале. На котором регулярно происходят скандалы с обнаружением наркотиков и лиц в состоянии интоксикации. Летом прошлого года организаторы были обижены недостаточным вниманием РД и намекнули, что подыщут новую локацию. Но что же, скажем, при проведении концерта будут паспорта у публики проверять? В любом случае, на каждого посетителя массовой тусовки из средств налогоплательщиков выдадут по 10 евро.

Для того, чтобы определить — подпадает ли клиентура под цель «Рига — международно узнаваемая, значимая и конкурентоспособная метрополия Северной Европы». «Это одновременно укрепляет также экономический рост Риги и ее присутствие в международном медийном пространстве...» Данные формулировки подписал сам мэр!

Агентству добавили два миллиона

Любимым детищем РД, судя по плану Комитета, является Рижское агентство инвестиций и туризма. К его задачам на 2026 год причислен 5-7-процентный прирост числа путешественников в столицу.

Предполагается, что такое увеличение позволит «способствовать возвращению туристического потока на предкризисный (пандемии Covid-19) уровень». Будут маркетинговые кампании — в Германии, Великобритании, Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии, Литве, Эстонии, Испании, Италии, Франции и Нидерландах.

Популяризировать Ригу намереваются в рамках подготовки к 825-летию в этом году. Причем рекламные статьи предполагается помещать в «мировых топ-медиа», наряду с такими грандиозными городами, как Рим, Барселона, Берлин, Стокгольм. На все-про все, Агентству добавят еще 2 миллиона. Средства эти будут изысканы из «дополнительно полученной дотации общих доходов самоуправления Риги».

Здесь, по мнению Вашего автора, отцам города несколько изменило чувство масштаба. При всем уважении к наследию и культурным традициям, наш город все-таки куда ближе к более скромным представителям из числа европейских столиц. Так что надо было бы равняться, к примеру, на опыт Братиславы.

Что хочет оплатить Центр жителей окраин

Вышеназванная структура должна бы улучшать положение микрорайонов Риги. На самом деле, с жилмассивами у нас все в порядке настолько, что даже имеющееся скромное финансирование «Программа развития окраин» на 2026 год – по предложению этого самого Центра! – перенаправляется на подводку электричества на Домскую площадь (100 000 евро) и новые торговые модули на улицах (121 875 евро).

Что называется, по просьбам трудящихся.

Тотальная оцифровка

Весьма существенно выглядит и увеличение финансирования Рижского цифрового агентства — на 3 880 618 евро, или до 20 379 895 евро. Но никакого особенного развития в компьютерной сфере для рижан не ожидается — это «необходимые материалы, основные средства, инвентарь, ремонтные работы, которые превышают контрольную цифру...» .

На одну только оплату легальных лицензий Microsoft, Рига потратит 2 818 040 евро. Здесь стоило бы обратить внимание, что в мире ЭВМ уже многие года устоялся «свободный софт» – т.е. программы, за которые не нужно платить ни цента, и, которые выполняют все те же функции, что хваленые, заокеанские, продукты! Но, видимо, местным компьютерным гуру оно неведомо. Или же, по какой-то причине, платить компании из США — выгодно.

Но не одни только американцы взимают средства просто за бренд. Скажем, родное латвийское государство требует от Риги выплаты 12 000 евро — как пошлину по праву пользования единым номером самоуправления – 1201.

Кроме прочего, в 2026 году часть баз данных самоуправления претерпят «миграцию в облака». Таким образом, физически эта совокупность информации более не будет храниться в Латвии, но — на удаленных серверах где-то там, на Западе. Так что, если, скажем, очередной обрыв кабеля в Балтийском море — то будет печалька. В деньгах, для Риги, это обойдется опять-таки в 125 000 евро по 2 базам.

Электронная Рига старается шагать в ногу со временем, потому 124 005 евро мы потратим в текущем году на услуги аналитики данных и искусственного интеллекта. У столицы Латвии в скором будущем появится «цифровой двойник». Но и старенький добрый телефончик не забудем — 99 000 евро отнесли к «платформе фиксированной связи».

Пароли и явки

Среди прочего, обратим внимание на понятие «привилегированных пользователей (администраторов)». Рижское цифровое агентство осуществляет и управление компьютерами депутатов, избранных в муниципалитет. Соответственно, высылает постоянные требования по перезагрузке рабочих станций, установке новых паролей и тому подобных действий, без которых участие в деятельности РД попросту невозможно.

Ведь чтобы юридически считаться участником заседания Думы или Комитета, необходимо подключиться через систему ELISS и персональную авторизацию. Чтобы потом все голосования были зафиксированы бесстрастной электроникой.

Впрочем, может, оно и к лучшему — спустя много лет можно будет безошибочно выяснить, кто и как распределял деньги налогоплательщиков в условиях объявленной экономии средств.

#образование #туризм #инвестиции #финансы #молодежь #рижская дума #бюджет #культура #цифровизация
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Оставить комментарий

(8)
  • DJ
    Danik Jupiters
    9-го января

    Оооо швинка, мой бывший начальник компании Licgotus ушёл я от туда, работы стали давать больше а зарплата не менялась... Ну я смотрю денег ему мало стало, решил министром транспорта стать...,туда так просто не попасть, надо взносы в общак скидываться

    24
    1
  • ES
    Ella Stroika
    9-го января

    О профессионализме мэра даже сомневаться не надо, раз ему нужны для такого маленького города аж 3 зама! И не смотря на это такие пустые и бестолковые траты. Ну не из своего же кармана! А медицина на фиг? Люди в очереди стоят годами к некоторым специалистам!!

    81
    1
  • lo gos
    lo gos
    9-го января

    в MS-DOS пускай сидят твари, всё что надо для работы с текстом,дёшево и больших мощностей не надо

    47
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    9-го января

    Немного неприятно, потому и комментировать желание нет!

    65
    3
  • С
    Сарказм
    9-го января

    А сам тов. Кабановс свою нетленку на Linux и Open Office (который, кстати, говоря, бесплатен с ограничениеями) ваяет в соответствии с "устоявшейся практикой"? Или все же продукты мелкомягкого использует (причем не факт, что до конца лицензионные)?

    6
    52
  • II
    Ira Ira
    Сарказм
    9-го января

    И это всё оплачивается из карманов налогоплательщиков? Какой шаусмас)))) Вы ничего не попутали?

    31
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    Сарказм
    9-го января

    А либералам свойственно путать свою шерсть с государственной. :)

    23
    2
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    9-го января

    Дурайкая постановка вопроса - т.е. если если ты лично для себя купил качественный продукт, который дефакто является стандартом (а то и честно скоммуниздил, а то такие, которые про "рынок ЭВМ" рассуждают в 2026 этто рапространенная пратика) - то это ОК, а вот на деньги налогоплательщиков надо на счетах считать и на печатной машинке под копирку печатать? А когда из-за несовместимости софта вы на своей модной винде не сможете открыть кровь из носу нужную справочку, присланную из РД, кого материть будете? Свою скудоумную экономию или чиновников, которые ничего нормально сделать не могут? А когда по этой же причине порушится к примеру система начисления пособий в муниципальном собесе? А стоимость обучения пользования нестандартной программатуре за чей счет финансировать будем? И по какой ставке наймем сисадминов, которые будут нестандартную систему поддерживать? А замену переферии и других программных продуктов, которые бесплатные аналоги не поддерживают или поддерживают криво? Так что прежде чем тявкать, неплохо было бы отыскать в вашей ватной чеерпушке подобие извилины и задействовать ее по назначению, но вы этому не обучены

    2
    5
Читать все комментарии

