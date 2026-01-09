Baltijas balss logotype
В Риге будут протестовать против действий США в Венесуэле

Политика
Дата публикации: 09.01.2026
BB.LV
x.com/MullinCorinna

Сегодня в 17:00 у Рижского дворца состоится акция протеста под названием «Руки прочь от Венесуэлы», сообщила агентству LETA художница Метра Саберова.

Участники мероприятия намерены осудить, как они называют, «империалистическую агрессию США против Венесуэлы» и призвать правительство Латвии применять международное право одинаково ко всем, говорится в распространённом организаторами заявлении. При этом организаторы подчёркивают, что последовательно осуждают систематические нарушения прав человека и подрыв демократии режимом президента Венесуэлы Николаса Мадуро, но считают, что эти преступления не оправдывают, по их мнению, «грубых нарушений международного права со стороны государства НАТО, включая военные действия и задержание без соответствующего международного мандата».

Протест организует общинный центр «Maiznīca» при информационной поддержке молодёжных организаций «Protests» и «Jaunie Eiropas federālisti».

По данным Рижской думы, заявленная акция против, как они это формулируют, «вторжения США в Венесуэлу и ареста Николаса Мадуро» зарегистрирована в порядке, предусмотренном законом, ожидается участие около 100 человек, пишет LETA.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга были захвачены вооружёнными силами США в ходе крупной военной операции в Каракасе 3 января и вывезены в Нью‑Йорк, где им предъявлены федеральные обвинения в связях с наркоторговлей и другими преступлениями, сообщили СМИ. Их обоих арестовали и они предстали в федеральном суде Манхэттена, где оба заявили о своей невиновности, называя сам арест незаконным, тогда как администрация США оправдывает действия борьбой с наркоторговлей и угрозами безопасности, отмечают международные источники.

#США #права человека #Латвия #Венесуэла #арест
(2)
  • A
    Aleks
    9-го января

    Сенат США большинством голосов против контроля США над нефтью Венесуэлы и против войск США в этой стране. Обломали Нетаньяху и Трампа😀

    4
    2
  • A
    Aleks
    9-го января

    Хорошо,что в Риге нет полиции ,,Айс,,состоящей в Америке из граждан Израиля в большом количестве и бывших бойцов ,,ЦАХАЛа,, Так высоморальный Трамп под руководством Нетаньяху борется с антиизраильские настроения и в США. День назад евреи ,,ЦАХАЛа,,застрелили женщину в Америке и никому ничего... Так что очень хорошо, что они не знают латышский язык,а то бы уже митинг был разогнан и все арестованы.🔯👽😈

    3
    4

