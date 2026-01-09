Участники мероприятия намерены осудить, как они называют, «империалистическую агрессию США против Венесуэлы» и призвать правительство Латвии применять международное право одинаково ко всем, говорится в распространённом организаторами заявлении. При этом организаторы подчёркивают, что последовательно осуждают систематические нарушения прав человека и подрыв демократии режимом президента Венесуэлы Николаса Мадуро, но считают, что эти преступления не оправдывают, по их мнению, «грубых нарушений международного права со стороны государства НАТО, включая военные действия и задержание без соответствующего международного мандата».

Протест организует общинный центр «Maiznīca» при информационной поддержке молодёжных организаций «Protests» и «Jaunie Eiropas federālisti».

По данным Рижской думы, заявленная акция против, как они это формулируют, «вторжения США в Венесуэлу и ареста Николаса Мадуро» зарегистрирована в порядке, предусмотренном законом, ожидается участие около 100 человек, пишет LETA.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга были захвачены вооружёнными силами США в ходе крупной военной операции в Каракасе 3 января и вывезены в Нью‑Йорк, где им предъявлены федеральные обвинения в связях с наркоторговлей и другими преступлениями, сообщили СМИ. Их обоих арестовали и они предстали в федеральном суде Манхэттена, где оба заявили о своей невиновности, называя сам арест незаконным, тогда как администрация США оправдывает действия борьбой с наркоторговлей и угрозами безопасности, отмечают международные источники.