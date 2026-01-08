Рождественские святки — это особый период для православных, который начинается с Рождества Христова 7 января и завершается Крещением 19 января. Это время пронизано мистикой и предсказаниями, наполнено гаданиями и обрядами, уходящими корнями в древность.

Что представляют собой Святки

Слова «святки» и «святой» имеют общий корень — «свят». По одной из версий, «Святки» символизируют прославление праздника, посвященного рождению Иисуса Христа.

Рождество Христово, отмечаемое православными христианами 7 января, является одним из важнейших двунадесятых праздников в православии. Согласно строгой хронологии, Святки начинаются в ночь с 6 на 7 января и продолжаются до самого Крещения, которое празднуется в ночь с 18 на 19 января.

Рождество, Святки и Крещение считаются непереходящими праздниками, четко привязанными к определённым датам. Каждый год Святки отмечаются с 7 по 17 января.

Рождественские святки связаны с зимним солнцестоянием, в которых переплетаются православные и языческие традиции.

Как отмечали Святки

Святки не случайно считаются временем мистики. Праздник объединяет языческую Коляду, православное Рождество и светский старый Новый год. В прошлом Святки отмечались весело и шумно, и считалось, что как проведешь эту святочную неделю, так и проживешь весь новый год.

В течение святочной недели каждый христианин посещал праздничные богослужения и должен был отслужить не менее одной-двух служб.

Это время было периодом милосердия и доброты. Родственники навещали друг друга, обменивались подарками, стараясь выбрать красивые вещи. Так же как и Рождество, Святки считаются семейным праздником, поэтому совместные застолья, на которых столы ломятся от угощений, стали неотъемлемой частью празднования.

Святки: традиции и обычаи

Одной из главных традиций Святок является колядование. Древний славянский бог Коляда ассоциировался с обновлением природы и началом нового жизненного цикла. С приходом православия колядующие начали упоминать Иисуса Христа в своих песнях.

В прошлом во время колядований народ устраивал шумные пляски, разжигал костры и катался с гор на горящих колесах. Колядующие, наряженные в костюмы медведей и других персонажей, обходили дома, пели колядки и требовали угощений.

Свечи, символизирующие Спасителя, стали важным атрибутом Святок. Люди украшали свои дома свечами, обвязывали фруктовые деревья яркими лентами. Полы устилали соломой, а в углу, считавшемся красным (самым важным), устанавливали сноп. Считалось, что такие действия помогут привлечь в дом достаток и удачу.

Еще одной традицией Святок были гадания. Хотя церковь осуждала эти языческие обряды, народ продолжал пытаться заглянуть в будущее. Гадали как зажиточные, так и простые люди.

Святочные и крещенские гадания описаны в произведениях таких авторов, как Василий Жуковский, Александр Пушкин и Лев Толстой. Героини русских классиков гадали на суженых, и хотя ни Светлана, ни Татьяна Ларина, ни Наташа Ростова не увидели своих будущих возлюбленных, вера в гадания оставалась сильной.

На Святки девушки, мечтающие о замужестве, гадали на воске, яблоках и зеркалах. Ночью они зажигали свечи, брали зеркала и поворачивали их так, чтобы видеть отражение луны. По количеству маленьких лун в отражении определяли, сколько человек будет в семье.

Растопленный воск, вылитый в воду, мог подсказать, сколько детей будет в семье. Гадания продолжались до Крещения, но особенно удачными считались две ночи — перед Рождеством и Крещением.

Святки: народные приметы

Святки — это не только время колядок и гаданий. В этот период люди могли предсказывать погоду. Например, предки знали, что если в ночь с 13 на 14 января небо усыпано звездами, год будет урожайным.

Об этом же свидетельствовали снегопад и ненастная погода на Крещение.

Святки: что нельзя делать в это время

Одним из главных запретов Святок было связано с охотой и рыболовством. С давних времен люди знали, что в это время нельзя убивать животных, птиц и ловить рыбу. Нарушители этого запрета рисковали болезнями и неприятностями на протяжении всего года. В это время также запрещается:

Конфликтовать с близкими и дальними родственниками. Даже мелкие недомолвки могут привести к затяжным ссорам, в ходе которых могут быть уничтожены все добрые дела.

Заниматься рукоделием. Запрет касается шитья, вышивания и вязания, так как это может привести к глазным болезням.

Венчаться и совершать помолвки. Такие отношения могут оказаться недолговечными.

Проводить генеральные уборки. Считается, что во время разгула темных сил можно вынести из дома удачу, мир и покой.

Брать деньги в долг. В старину верили, что это приведет к нищете.

Переедать. Чревоугодие считается тяжким грехом, и во время Святок чрезмерное употребление пищи может закончиться болезнью желудка.