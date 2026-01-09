Германия является чрезвычайно популярным местом для получения высшего образования: в зимнем семестре 2025/26 года здесь обучается около 402 000 иностранных студентов. Согласно последним данным, в этом году число иностранных студентов в университетах Германии увеличилось на шесть процентов по сравнению с предыдущим годом, когда в университетах страны обучалось 379 939 человек.

Учитывая это, мы собрали воедино некоторые важные изменения и другую информацию, которую студентам, приезжающим в Германию или уже находящимся в ней, необходимо знать в 2026 году.

Минимальная заработная плата повышается

Для студентов, которые подрабатывают во время учебы, есть хорошие новости. В начале нового года в Германии повысится установленная законом минимальная заработная плата.

С 1 января ставка повысится до 13,90 евро в час, что более чем на один евро больше, чем 12,82 евро в час ранее. Это означает, что миллионы работников в Германии получат автоматическое повышение заработной платы.

Студенты, работающие в университете, как правило, имеют право на минимальную заработную плату, хотя существуют некоторые исключения. Например, для тех, кто проходит обязательную стажировку, для многих программ дуального обучения и для студентов младше 18 лет, не завершивших профессиональное обучение.

Еще одно повышение запланировано на 2027 год. Тогда минимальная заработная плата достигнет 14,60 евро в час.

Изменения в мини-работе

Пороговый уровень заработка на мини-работе привязан к минимальной заработной плате. В следующем году он также повысится — до 603 евро в месяц.

Студентам из стран, не входящих в ЕС, как правило, разрешается работать до 20 часов в неделю в течение семестра или 120 полных дней / 240 неполных дней в год. К студентам из стран ЕС относятся так же, как и к немецким студентам. Они также могут работать до 20 часов в неделю в течение семестра без ограничений.

Что особенно важно для студентов, одновременно увеличится и размер стипендии BAföG, определяющий, сколько студенты могут зарабатывать, не теряя при этом финансовой помощи, гарантируя, что студенты, зарабатывающие до лимита мини-работы, не столкнутся с уменьшением размера студенческого гранта.

Это означает, что студенты, которые ранее получали максимальный доход от работы на условиях мини-подработки, смогут работать больше часов в 2026 году, не теряя при этом поддержки BAföG.

Изменения в стоимости обучения

Начиная с летнего семестра 2026 года, Ингольштадтский университет прикладных наук (THI) будет взимать плату за обучение в размере 800 евро за семестр для студентов бакалавриата и 1200 евро для студентов магистратуры из стран, не входящих в ЕС/ЕЭЗ.

Изменение не коснется студентов THI, которые в настоящее время платят 500 евро за семестр или которые продолжат обучение без изменения программы в летнем семестре 2026 года.

В большинстве земель Германии обучение бесплатное. Но в Баварии недавно был принят Закон об инновациях в высшем образовании, который позволяет университетам вводить плату за обучение. Мюнхенский технический университет (TUM) ввел плату за обучение для иностранных студентов с зимнего семестра 2024/25 года.

Между тем, все государственные университеты Баден-Вюртемберга взимают плату за обучение со студентов, не являющихся гражданами ЕС.

Детское пособие увеличивается

Учащиеся, которые по-прежнему получают пособие на ребенка через своих родителей, получат выгоду от повышения выплат.

С января 2026 года пособие на ребенка (Kindergeld) увеличится до 259 евро в месяц на одного ребенка, что составит 3108 евро в год.

В Германии пособие Kindergeld обычно выплачивается до 25 лет, если ребенок учится на дневном отделении (включая университетское образование или профессиональную подготовку) и не работает полный рабочий день.

Для самих студентов нет ограничений по доходу. Однако, если студент работает более 20 часов в неделю на регулярной основе, это может считаться работой на полную ставку и может лишить его права на получение стипендии.

Детское пособие выплачивается родителям, а не непосредственно студенту, хотя зачастую оно передается дальше. После окончания учебы или достижения предельного возраста выплаты прекращаются.

Алименты на содержание для учащихся не повышаются

Согласно новой Дюссельдорфской таблице, официальному инструменту, используемому в Германии для расчета алиментов на содержание детей, на 2026 год стандартный размер алиментов для студентов, проживающих отдельно от родителей, остается неизменным и составляет 990 евро в месяц.

Смысл алиментов (Kindesunterhalt) на студентов в Германии — это обязанность родителей обеспечивать ребёнка финансово во время обучения, пока он не может сам себя содержать.

Эта сумма включает 440 евро на оплату жилья, но не включает медицинское страхование, взносы на долгосрочный уход и плату за обучение.

В исключительных случаях возможно увеличение суммы пособия. Но для многих студентов повышение маловероятно. Особенно если у них есть младшие братья и сестры, которые также зависят от поддержки родителей.

Требование о блокировке

Для выполнения требований студенческой визы многие иностранные студенты открывают так называемый заблокированный банковский счет (Sperrkonto). Он позволяет снимать только определенную сумму денег в месяц.

В настоящее время студентам по-прежнему необходимо ежегодно вносить 11 904 евро (что составляет 992 евро в месяц) для покрытия расходов на проживание. Сумма, аналогичная той, что будет действовать в 2025 году.