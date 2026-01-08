Baltijas balss logotype
Как проверить семена на всхожесть?

Дом и сад
Дата публикации: 08.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как проверить семена на всхожесть?

В феврале уже пора высаживать семена для рассады. Как можно проверить их всхожесть в домашних условиях?

 

Каждая огородная культура имеет свои сроки хранения и всхожести семян. Для проверки всхожести крупных семян (таких как тыква, горох, огурцы и фасоль) их помещают в небольшом количестве в теплое место (+25…27 градусов) между двумя слоями древесных опилок, предварительно хорошо размоченных кипятком.

Степень всхожести семян определяется как соотношение взошедших семян к тем, что не взошли. Например, если из 10 семян взошло 7, то всхожесть составит 70%. Это считается хорошим показателем.

Мелкие семена (капуста, морковь и укроп) размещаются между влажными салфетками в теплом месте (до +25 градусов). Для определения, какие семена взойдут, можно поместить их в воду на 5-10 минут. Те, что всплывут и останутся на поверхности, являются пустыми или испорченными, в то время как хорошие семена останутся на дне емкости.

Семена томатов, капусты и редиса следует заливать подсоленной водой (примерно 10 г соли на стакан воды).

Важно помнить, что семена огурца хранятся не более 5 лет. Для успешного прорастания им требуется температура воздуха от +19 до +25 градусов.

Томаты сохраняют свою всхожесть в течение 5-6 лет. При температуре проращивания +22…25 градусов всходы семян томатов появляются уже на 5-7-й день. Рекомендуется предварительно замочить семена томата в стимуляторе роста.

Бобы, горох и фасоль сохраняют свою всхожесть на протяжении 3-5 лет. Проращивать их следует при температуре +10…11 градусов. Всходы появляются на 10-й день после посева.

Сроки хранения семян арбуза составляют от 6 до 8 лет, а проращиваются они при температуре +20…30 градусов и всходят всего через 2-3 дня после посева.

Перец и петрушка появляются примерно на 7-й день, в то время как редис — через 3-4 дня.

Баклажаны лучше всего прорастают, если их семена на сутки поместить в питательный раствор (развести комплексное удобрение в 1 л воды) при температуре +25 градусов.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
