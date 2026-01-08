8 января в народном календаре отмечается праздник Бабьих каш, день повитух и рожениц. В прошлом в это время чествовали повивальных бабок, которые помогали детям появляться на свет. Принято было дарить им щедрые подарки в знак благодарности за их мастерство.

Январь, открывающий новый год, изобилует удивительными праздниками, каждый из которых несет в себе особый смысл. Уже позади остались день Ильи Муромца, День святителя Петра, Федулов день и Настасьин день.

Народный календарь: Бабьи каши

Среди прочих праздников, о которых напоминает народный календарь, 8 января — это день Бабьих каш или праздник повитух и рожениц. Его корни уходят в глубь веков, к древнеславянскому почитанию матери-земли, поэтому это событие часто называют материнским днем.

Современному человеку о повитухах, или повивальных бабках, известно в основном из литературы и кино. В современной медицине такой термин не используется. Женщины, мечтающие о детях и готовящиеся стать матерями, общаются с врачами-гинекологами.

В прошлом появлению детей на свет способствовали повитухи, которых также называли знахарками. Они пользовались большим уважением и авторитетом. Именно повитуха принимала роды и помогала матерям благополучно родить малышей. Она знала, как правильно «свить» новорожденного в пеленки, чтобы он спал спокойно и не плакал по ночам.

После рождения повитухи оказывали помощь молодым матерям, давая советы по правильному кормлению и увеличению грудного молока. «Бабка походит – всему делу пособит», «У всякой бабки свои ухватки», — говорили наши предки.

Бабьи каши: что следует сделать

В старину 8 января (26 декабря по старому стилю) утром женщины, взяв с собой подарки, вместе с детьми отправлялись поздравлять повитух, которые помогали родиться их детям. Повитухи, принимая презенты, угощали гостей кашей. Считалось, что такая еда способствует крепкому и здоровому росту детей. В гости к повитухам приходили и будущие мамы.

Каша, которой угощали повитух, готовилась особенно вкусной, с добавлением меда и орехов. Ее делали из смеси проса и гречки.

В некоторых регионах семьи приходили к повитухам целыми семьями или приглашали их к себе, чтобы вкусно накормить и провести с ними весь день. На столе, помимо прочих блюд, обязательно была каша, которую угощали повитух, и сами хозяева также ее ели.

Считалось, что такая еда, если не забыть о ней в день Бабьих каш, укрепит семью и сохранит в ней счастье, мир и покой. «В праздник каш всяк с ложкой ходит – полный черпак семью не разгонит».

Провожая повитух домой, хозяева обязательно вручали им деньги, подарки и корзину с едой.

8 января, согласно обычаю, женщины приходили в церковь с пирогами, которые в день Собора Пресвятой Богородицы приносили Матери Божией. В это время в храмах проводились службы в честь иконы Богоматери «Помощь в родах».

Бабьи каши: народные приметы

Бабьи каши могут предсказывать погоду. Например, если 8 января ясный и солнечный день, то летом можно ожидать хороший урожай проса. Если с утра слышны крики синичек, к вечеру ожидается мороз. Если шумят галки и вороны, то скоро начнутся снегопады и метели. Об этом же «говорит» и каша, подгоревшая в печи.

Бабьи каши: что нельзя делать

У праздника есть свои запреты. В это время старшие следили за словами молодежи, ведь «слово – не воробей». Ненароком сказанное может сломать судьбу. Например, в день знахарок запрещалось упоминать веревку и покупать ее, так как это считалось к покойнику. Также запрещается:

варить кисель – кто-то из близких может тяжело заболеть;

убирать в доме, особенно если семья ожидает прибавления, – это может усложнить роды;

шить или вязать – к близкой ссоре.

Запрещалось повышать голос на женщин в семье, наказывать детей, ссориться с супругом или супругой, строить козни соседям. Любое негативное действие может отразиться в будущем.