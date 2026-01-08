Baltijas balss logotype
Действительно ли яд осы способен излечить рак? 0 267

В мире животных
Дата публикации: 08.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Действительно ли яд осы способен излечить рак?

Научно подтверждено, что в яде бразильской осы содержится мощное вещество, способное замедлять рост опухолевых клеток, особенно при раке мочевого пузыря и лейкемии.

 

Кроме того, установлено, что яд действует выборочно: уничтожая раковые клетки, он не наносит вреда здоровым, что делает возможным создание лекарства на его основе без серьезных побочных эффектов, как это происходит при химио- и лучевой терапии.

«В лабораторных условиях раковые клетки уничтожаются не только экзотическими веществами, такими как яд бразильской осы, но и различными кислотами, щелочами и экстрактами многих растений (например, лук, хрен, чеснок и т. д.), — поясняет кандидат фармацевтических наук Игорь Сокольский. — Проблема заключается в том, что ученые пока не разработали метод, который обеспечит их «прямой контакт» в организме, а при опосредованном воздействии эти вещества теряют свою противораковую активность.

Кроме того, яд бразильских ос содержит чуждый белок, который может вызвать анафилактический шок. Поэтому разработка лекарства на основе этого яда требует многолетних исследований, которые убедительно подтвердят его безопасность».

