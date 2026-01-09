Baltijas balss logotype
Сильнейшая стихия идет на Латвию - предупреждение синоптиков 0 16304

Наша Латвия
Дата публикации: 09.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сильнейшая стихия идет на Латвию - предупреждение синоптиков
ФОТО: LETA

Вечером в пятницу в Латгале и Селии, а в субботу также в других регионах Латвии ожидаются снегопады и метели, местами - сильные, прогнозируют синоптики.

В Латгале и Селии обильные снегопады прогнозируются в ближайшие 12 часов, а в субботу интенсивный снег пройдет местами в центральных и западных регионах страны.

Ночью сохранится северный, северо-восточный ветер порывами 11-16 метров в секунду, на побережье - до 22 метров в секунду. Днем скорость ветра в порывах снизится до 8-13 метров в секунду, более ветреная погода сохранится в Вентспилсском, Талсинском и Тукумсском краях, где на побережье порывы ветра могут достигать 19 метров в секунду.

Температура воздуха ночью и утром составит от -3...-7 градусов в Курземе до -7...-12 градусов на остальной части территории страны. Днем температура повысится лишь на один-два градуса.

В Риге в субботу временами ожидается снег, у моря - метель. Будет дуть умеренный северный, северо-восточный ветер, порывы которого ночью на севере столицы и в Юрмале будут достигать 19 метров в секунду. Температура воздуха составит от -8 градусов ночью до -6 градусов днем.

Читайте: «Шевели мозгами!» Украина показывает «высший класс», а Россия надувает щёки - учёный из Москвы

#Рига #Юрмала #погода #ветер #Латвия #температура
